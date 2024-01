Filtración masiva de Spider-Man 4: Un querido superhéroe sería la gran sorpresa de la película

Una filtración por el conocido insider, Daniel Ritchman, dio a conocer que Spider-Man 4 traerá en su reparto de superhéroes a Daredevil.

Aunque esta no es la primera vez que aparece en una película de Marvel ni de Spider-Man, pues en la anterior apareció como el abogado de Peter Parker, Matt Murdock, interpretado por Charlie Cox. Pero esta vez podemos esperar verlo usando su traje. Fue lo que indicó Cultura Ocio.

Este no será el único héroe que aparecerá, pues la filtración también asegura que en Spider-Man 4, que no empezará su rodaja hasta el 2025, también contará con el mismísimo Scott Lang, alias, Ant-Man.

¿Qué podemos esperar en Spider-Man 4?

Al parecer, la idea es que Peter Parker tenga otro mentor más, recordemos que en Homecoming, Tony Stark era el mentor de Peter, luego en Far From Home, era Nick Fury, y en No way Home, aunque en una menor medida, el Dr. Strange asumió este rol.

Y ahora, este rol lo podría tomar Scott Lang. Sin embargo, hasta el momento no hay indicios de que esto vaya a ser así, ya que ni la propia Marvel o Kevin Feige han dicho nada al respecto. Bien podría Matt Murdok ser su nuevo guía.

Sin embargo, solo queda esperar a más detalles sobre el filme. De hecho, los últimos rumores dicen que Jon Watts podría no ser el director de la cuarta entrega de Spider-Man e incluso, el nombre de Drew Goddard (de fama por Malos tiempos en El Royale y La cabaña en el bosque) está apareciendo como posible director. Indicó el medio mencionado anteriormente.

Por ahora, lo único seguro es que después de aparecer en varios episodios de She-Hulk, Cox volverá a interpretar a Daredevil en su propia serie, que aún no tiene fecha de estreno en Disney+.

Además, el personaje está confirmado para aparecer en Echo, el spin-off de Ojo de Halcón, donde volveremos a ver a Alaqua Cox como Maya López y a Vincent D’Onofrio como Wilson Fisk, alias Kingpin, que ya está disponible en Disney+.