Globos de oro 2024: Horarios y dónde verlo

La ceremonia de los Globos de oro 2024 está a punto de empezar. A menos de una semana, la edición 81° se realizará el domingo 7 de enero a las 22:00. La premiación será transmitida en vivo por distintas plataformas, además, incluirá una gala especial que se realizará una hora antes de que empiece.

El actor y comediante, Jo Koy va a ser el presentador del evento, teniendo por primera vez el rol de animar la ceremonia de premiación.

El evento se llevará a cabo en el Hotel Beverly Hilton de Los Ángeles y lo podrás ver en vivo por TNT y HBO Max a partir de las 22:00 horas. Los Globos de Oro durarán tres horas y los suscriptores de HBO Max podrán volver a verlos durante tres meses en la plataforma de streaming.

Los nominados más populares

Es innegable que el 2023 fue un gran año para el cine y la televisión. Desde la interpretación de Pedro Pascal como Joel Miller en The Last of us, hasta el fenómeno que fue Barbenheimer, llamado popularmente a los dos grandes y opuestos estrenos que compartieron misma fecha de lanzamiento en cines.

Barbie, de la directora Greta Gerwig, tiene 9 nominaciones a los Globos de Oro, es la película más nominada de esta edición. La sigue directamente Oppenheimer, protagonizada por Cillian Murphy y dirigida por Christopher Nolan, recibió 8 nominaciones. Ninguna de estas nominaciones sorprende, pues ambas fueron de lo más grande el 2023.

En televisión fue la serie Succession, de HBO, la que ganó como la más nombrada con 9 nominaciones en los premios de los Globos de oro 2024.