¡Karen Paola revive su clásico estilo musical!: La artista sorprendió lanzando una nueva versión de «Viva la Noche»

Karen Paola lanzó ayer una nueva versión de su clásica canción del 2004, «Viva la Noche», esta vez colaborando con Dani Ride. Esta es la segunda vez que relanza una canción, porque el año pasado fue «Dime», también de los 2000.

Aunque varios deben preguntarse por qué está lanzando estas nuevas versiones. Por suerte, Karen Paola dio una explicación en una entrevista que tuvo con Publimetro. “La música no estaba en las plataformas digitales» partió explicando la artista, y destacó que la gente que quería escucharlas tenía que tener un disco o buscarla en YouTube. «Es un poco más tedioso porque no estaba tan a la mano para la gente que está acostumbrada a poner música y hacer una playlist” afirmó.

Pero, ¿por qué no simplemente subió las versiones originales? Resulta que lo intentó antes, ya que se lo estaban pidiendo muchos de sus fanes, pero pronto descubrió que los masters (las grabaciones originales), ya no estaban disponibles porque la disquera ya no existe. “Mi única opción para que la gente pudiera escuchar las canciones nuevamente era regrabar todo».

Resulta que la disquera es dueña de las canciones en sí, entonces si quisiera subir las canciones debería hablar con la empresa, pero como ya no existe, no hay forma de hacerlo. «Lo que tuve que hacer fue regrabar absolutamente todo. Porque yo soy intérprete y como intérprete tengo ese derecho. Igual volví a pedir los permisos y todo”, explicó la cantante.

Los relanzamientos de sus canciones

La artista contó que se volvió a contactar con el compositor de España de «Dime», Jesús María Pérez. Él estaba muy contento de participar en el relanzamiento, y que a través de sus redes sociales hizo famosa la canción en su país. «En el tiempo en el que yo grabé acá en Mekano, no existía la posibilidad de que él hubiese sabido cómo quedó«, añadió.

«Finalmente, llego a regrabar porque siento que es una deuda también con mi público. Muchos dicen: ‘ay, pero saca algo nuevo’, Y yo obvio, si hay canciones nuevas que las tengo ahí como esperando. Pero primero quiero tener esas canciones arriba porque son súper importantes» añadió Karen Paola, refiriéndose tanto a «Dime» como a «Viva la Noche».

Para cerrar, le admitió al medio mencionado anteriormente que «Yo también siento que esas canciones para mí también marcaron un antes y un después. Tampoco voy a renegar de algo que me hizo muy feliz. Y que me sigue haciendo feliz hasta el día de hoy».