Lollapalooza Chile 2024: Estos son los sideshows que tendrá el festival

El Lollapalooza 2024 está más cerca que nunca, por eso, algo que llama mucho la atención al respecto son los sideshows que tendrá el evento. Mismos que te presentaremos a continuación, con todos los detalles que debes conocer.

Para darte un breve adelanto, en esta ocasión los sideshows tendrán tanto a artistas nacionales como internacionales, por lo cual se viene bastante potente.

¿Cuáles serán los sideshows que tendrá Lollapalooza este año?

En primer lugar te dejamos el caso de una cantante que recientemente fue destacada por Rolling Stone como una de las 19 artistas latinas a las que hay que apoyar en 2024. En concreto, nos referimos a la artista nacional Akriila.

La cantante estará presente el 13 de marzo en el Teatro Súbela y las entradas puedes encontrarlas en Ticketmaster.

Por otro lado, en un ámbito mucho más distinto, podremos ver a Thirty Seconds to Mars, quienes llevan más de dos décadas entregando un rock alternativo que no tiene miedo a experimentar constantemente.

En esta ocasión, la banda llega con el recién estrenado It’s the End of the World but It’s a Beautiful Day, su sexto álbum que ahora se sumerge dentro de un rock electrónico que mantiene su propuesta con una frescura que no cualquier banda puede lograr.

Su presentación será el 14 de marzo en el Teatro Caupolicán, mientras que sus entradas estarán en Puntoticket.

Otra de las grandes presentaciones que tendremos, será la de King Gizzard & the Lizard Wizard. La banda que cuenta con una ferviente base de fans en todo el mundo, los que comparte un sinfín de memes, mezclas, vídeos, gráficos, teorías y debates, a través de los cuales exploran y amplían lo que han denominado «The Gizzverse», también estará en nuestro país, para destacar con todo su rock psicodélico.

Su presentación será el 14 de marzo en el Teatro Coliseo y las entradas las encuentras en Puntoticket.

Si nos vamos a lo que indie pop respecta, encontraremos un gran exponente, como es el caso de Phoenix. La banda que llega con Thomas Mars a la cabeza, logró notoriedad inmediatamente desde el lanzamiento de su álbum debut United a comienzos de los 2000. Dos décadas después, siguen entregando un pop elegante y energético que ha dejado una gran cantidad de éxitos.

Para este caso, la banda llegará junto a Andres Nusser y estarpan presentes el 18 de marzo en el Teatro Caupolicán. Sus entradas las podrás encontrar en Puntoticket.

Los Mesoneros es otro de los grandes nombres que llegan para esta ocasión. Esto después de lo que fue su disco debut “Indeleble”, con el cual lograron 4 nominaciones a los Latin Grammy. Con “Caiga La Noche” se consolidaron como una banda internacional al radicarse en México y lograr una gira “sold-out” por Latinoamérica, Europa y Estados Unidos.

Este tremendo éxito funcionó de manera ideal para lograr obtener lo que será su espacio en el Teatro Coliseo el próximo 18 de marzo. Mientras que sus entradas, las podrás encontrar en Puntoticket.

Finalmente, tendremos a uno de los exponentes más interesantes de la música urbana española. Nos referimos a Saiko, quien, después de iniciar en el rap durante su adolescencia, alcanzó reconocimiento en su país por canciones como «Jordan I» o «Turbulencias» junto a Quevedo para luego darse a conocer internacionalmente con el lanzamiento de Polaris (2022), su disco debut.

El artista que actualmente tiene 21 años, estará presente junto a FaceBrooklyn Y Aqua VS el próximo 19 de marzo en el Teatro Coliseo. Mientras que sus entradas las puedes encontrar en Puntoticket.