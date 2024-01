Pancho Saavedra deja la grande tras dar a conocer la impactante decisión que tomó para su vida y que le generará un cambio para siempre

A través de sus redes sociales, el reconocido rostro de Canal 13 dejó caer lo que fue su drástica decisión en lo que al ámbito físico respecta. Misma que se pudo ver en la reciente fotografía que compartió el comunicador.

Según lo que explicó el propio Pancho Saavedra, la decisión habría llegado después de una motivación entregada por uno de sus grandes amigos de televisión, el cual te mencionaremos más adelante con los respectivos detalles.

Un impactante cambio para Pancho Saavedra

Como ya te mencionamos, todo ocurrió a través del Instagram personal de Pancho Saavedra. Fue aquí donde el comunicador explicó que tomó la decisión de dejar de inyectarse botox.

Todo esto se dio en una reciente publicación, en la cual se podía leer: «Es mucho mejor la vida sin Botox, aunque tenga más cara de enojado porque ahora al fin aparecen las facciones. Con puras cremitas y harto bloqueador todo es mejor».

Posteriormente, agregó: «Cara de muñeca de cera Tshao. Hoy en: ‘Pensamientos y posteos de medianoche'».

Más adelante, en una entrevista con LUN, el mencionado Pancho Saavedra dejó caer que sus inicios con el botox se dieron a los 30 años, motivo por el cual, actualmente, llevaría 16 años inyectándose.

Además, en la misma entrevista se explicó el por qué de la decisión de Francisco Saavedra. Misma que habría llegado gracias a la motivación entregada por Jorge Zabaleta.

«Jorge Zabaleta siempre me decía que dejara de pincharme con botox», expresó en la entrevista mencionada anteriormente. A lo que también agregó: «Un día, mientras grabábamos, me pregunta ‘¿Qué te hiciste, Pancho?’ Yo le mentí y le dije que nada. Me respondió ‘no, eso de tener cara de ardilla no puede ser’”.

Dichos comentarios le hicieron darse cuenta de que su cara estaba cambiando, algo que lo llevó a tomar la decisión. «Uno empieza a perder la dimensión y comienza a pensar que se le arruga mucho la frente o se notan las patas de gallo. Pero la vida no puede ser así, con la cara plastificada», expresó.

Finalmente, concluyó con una fuerte reflexión al respecto. «Hay personas que tienen la cara de muñeco de cera, pero se notan las arrugas en el cuello y las manos. Para mí lo interesante de las arrugas es que cuentan tu historia, reflejan lo que has pasado. Eso es muy bonito».