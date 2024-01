Paty Maldonado revela que Raquel Argandoña habría tomado una drástica decisión sobre su vida tras su reciente problema de salud

Raquel Argandoña dejó la grande recientemente por el complicado problema de salud que vivió hace algunos días. Mismo que, incluso, la obligó a estar hospitalizada tanto en México como en Chile, marcando una gran sorpresa a nivel nacional.

Por la misma razón, su colega de TV+, Patricia Maldonado, sorprendió recientemente con sus declaraciones al respecto. En las cuales destacó que Raquel Argandoña habría tomado un drástica decisión con su vida, la cual le daría un potente giro para siempre.

El hecho tiene mucho sentido si pensamos que la reconocida «Quintrala» viene de pasarlo muy mal por el ya mencionado momento, el cual también te contamos en notas anteriores. Por lo mismo, hemos decidido dejarte a continuación la impactante revelación de Paty Maldonado.

La impactante decisión de Raquel Argandoña

Fue bajo el punto que te mencionamos anteriormente, que Paty Maldonado soltó una nueva pepita acerca de la vida de Raquel Argandoña, en donde aseguró que tomaría un impactante nuevo rumbo en su vida y la replantearía.

Según constignó Página 7, todo ocurrió en el programa Tal Cual de TV+, en donde Maldonado expresó lo siguiente: «(Raquel Argandoña) dijo que no va a tomar las cosas como hasta hoy día, que va a dejar de viajar mucho, que no quiere seguir trabajando tanto, lo cual quiero ser sincera, no le creo ni una hue…».

Pero esto no fue todo, ya que también lo comparó con lo fue una impactante experiencia personal que tuvo hace un tiempo, la cual, por si no recuerdas, tuvo lugar en la Ruta 68, cuando Maldonado sufrió un duro accidente. «Yo dije lo mismo, me accidenté, quedó la escoba, terminé hospitalizada, la saqué barata, y a los 10 días estaba arriba del escenario otra vez».

Sin embargo, la panelista cerró expresando sus saludos para Argandoña, asegurando que la extrañan un montón como compañeros y que les daba gusto que ya se encontrara mejor.