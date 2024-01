Pedro Engel impacta al revelar su dura situación económica actual

El programa «Tal Cual» de «TV+» invitaron al astrólogo y escritor, Pedro Engel Batter, para conversar sobre lo que los astros tenían preparados para nosotros este año.

Fue cuando le preguntaron sobre qué decían las estrellas sobre la economía, que el tarotista reveló que no sabe ahorrar. «Si gano mucho me lo gasto todo, ¿a qué va a dejar plata uno?, si gano 50, gasto 70. Invito a mis hijos, no me importa nada», explicó.

El invitado de «Tal Cual» procedió a narrar sobre el difícil momento que vivió que lo llevó a manejar así su plata. «De repente todas mis pegas mermaron, ya no ganaba todos los ceros que ganaba, pero las deudas seguían aumentando» contó.

Pero Engel explicó que no era momento de echarse para abajo: «Dije ‘viví muchos años de un buen sueldo y a partir de hoy voy a vivir de milagros’. Y te juro que si mañana tengo que pagar un crédito de 900 lucas, el día antes (me llaman y me dicen) ‘Pedrito, ¿puedes venir a un evento?, pero tenemos solo 900 lucas para pagarte’. Es así todos los días».

«Aprendí, después de que esos ceros se fueron, a hablar con la Divina Providencia, o sea, Dios provee», compartió en el programa conducido por José Miguel Viñuela.

Fue entonces que Pedro Engel reveló como vive, «Yo todos los días veo qué me toca pagar, como te digo, no tengo ningún peso ahorrado, y pido ‘Divina Providencia, desde lo más profundo de mi corazón provéeme esto’. Nunca pido de más. Si son 385 lucas, pido 385 lucas. Termino el día y pago lo que tengo que pagar».

Pedro Engel comparte el consejo que sigue

El astrólogo contó una curiosa anécdota que lo llevó a su estilo de vida.»Una vez un sabio me dijo ‘¿sabes cuál es la mejor manera de dormir?, cero peso en la cuenta corriente, porque todo lo que tienes ahí te pesa’. Desde ahí, todos los días (tengo) cero peso en la cuenta corriente«.

«Si necesito 300 lucas, yo sé que voy a hacer una consulta, me van a llamar, o me van a pagar lo que me deben y las 300 lucas se van a hacer durante el día. Y en la noche, cuenta corriente en cero», cerró Engel.