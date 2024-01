La inesperada pregunta de Daniela Aránguiz a Gabrieli Moreira sobre Pamela Díaz que impactó en Tierra Brava

¡Tierra Brava sigue on fire! Hace unos días, comentamos la llegada de una nueva participante al encierro. Suceso que ya ocurrió en pantalla, y dejó plop a varios concursantes, sobre todo a Fabio Agostini, expareja de la nueva integrante. El modelo no podía creer el sorpresivo ingreso y quedó sin palabras al momento del reencuentro.

Eso sí, se pudo apreciar un buen recibimiento por parte de sus compañeros, principalmente, Daniela Aránguiz, con quien tuvo una profunda conversación.

Mientas hablaban de sus relaciones, la ex de Jorge Valdivia hizo una inesperada pregunta, donde le consultó si aún existía amor por Fabio.

«¿Tú todavía lo amas?», preguntó la ex Mekano. «Los dos, usted ve», respondió la brasilera.

En ese contexto, Daniela comenzó a narrar su romance, y dijo que: «Yo llegué con Luis. Nosotros éramos pareja afuera y terminamos para que él entrara soltero. Y aunque uno no quiera, duele».

Asimismo, la influencer comento que: «Claro que sí, una cosa es que te guste alguien de verdad, una persona con la que estás hace tiempo y otra cosa es una chica que conoció hace dos semanas», termino la joven.

Las impresiones de Gabrieli Moreira luego del affaire de Fabio Agostini con Pamela Díaz

Siguiendo por la misma línea, Aránguiz le reveló a la joven que, según ella, desde afuera se nota que «Él te ama».

«Y nada, ahora a ver qué pasa», respondió Gabrieli Moreira, mostrándose confundida, aunque sin negar sus sentimientos hacia Fabio.

Recordemos, que Fabio Agostini tuvo un affaire con Pamela Díaz, y la parejita se vio muy romántica en varias ocasiones del programa.

Con relación a eso, Daniela preguntó: «¿Te dolió mucho lo de la Pame?». «Claro», dijo la joven influencer sin tapujos.

Para concluir, Daniela comentó acerca de su relación con Luis, enfatizando que: «Antes de que yo entrara, Luis estaba con la Chama. Pero ella no tenía la culpa, no me conocía, no sabía de mí» Además, agregó que «yo no podría culpar a una mujer. Ya peleé con tantas mujeres por mi ex, que ya no peleo nunca más».