¡Terremoto en Tierra Brava!: Revelan quién es la nueva participante que ingresará al encierro

¡Tierra Brava sigue on fire! Y es que se confirmó el ingreso de una nueva participante, es brasilera, y expareja de Fabio Agostini.

Su nombre es Gabrieli Moreira, su profesión es personal trainer y conoció a Fabio en un gimnasio. De hecho, la última vez que se vieron fue en una fiesta, en la ocasión que el modelo español se fugó junto a Miguelito.

«Nosotros estábamos juntos antes de entrar, pero como él iba a coquetear con otras chicas, y yo no iba a aceptar eso estando con él, acordamos terminar. Antes de entrar me dijo que me amaba muchísimo y que a la salida del reality, si nos seguíamos queriendo, íbamos a retomar», explicó la joven.

Además, explico que su reencuentro con Fabio fue mera casualidad. «Fue de sorpresa, yo no sabía que se iba a escapar. Un amigo en común le dijo que yo estaba ahí y se quedó con Miguelito buscándome como dos horas. Nos vimos, me puse súper feliz porque llevaba meses sin verlo. Nos besamos, conversamos, estuvimos juntos unos 20 minutos y se fue», recordó.

Incluso, el reencontrarse con Fabio fue uno de los motivos que hicieron que la brasilera aceptara ingresar al reality. «Yo en ningún momento pensé en entrar al reality. Nunca intenté nada porque yo trabajo de personal trainer, no tengo pretensiones televisivas. Pero Fabio está ahí, tenemos una historia y queremos reencontrarnos. Creo que es primera vez que pasamos tanto tiempo sin hablar», reveló. Por otro lado, dijo que sería su primera experiencia televisiva real.

El debut televisivo de Gabrieli Moreira, la ex de Fabio Agostini

Moreira afirmó sentirse «ni nerviosa ni ansiosa. Estoy muy animada, lo que quiero es entrar a pasarlo bien, hacer payasadas. Nunca antes pensé en entrar a un reality y quiero que la gente me conozca en mi forma de ser. Me gusta presentarme naturalmente, tal como soy, no quiero hacer un personaje», aseguró.

Si bien, su ingreso será 3 meses después del estreno de Tierra Brava, cuando ya todos se conocen bien. Esto no estará exento de dificultades para Gabrieli, que dice estar muy preparada para la competencia física. «Soy muy competitiva, me gustan mucho las pruebas físicas. Además, me crie en el campo, sé andar a caballo y sacar leche, y me gusta mucho la vida de hacienda».

En relación con la convivencia, la joven dice tener carácter fuerte, pero sin prejuicios. «No quiero entrar con la mente cerrada acerca de la gente, quiero pasarlo bien», indica, aunque afirma que hay una ex participante que de antemano no le gustó. «Por lo que vi, Pamela no me gusta, es muy soberbia, muy creída, le gusta crear intrigas y peleas. Es una persona que no me va».

Respecto a Fabio, la joven confesó que: «No entraré a conquistarlo, pero hay mucho cariño y todo puede pasar. Lo que me interesa es entrar a jugar por mi cuenta, no para volver a estar con él. Nunca he vivido en un lugar o he hecho algo por seguir a un hombre».