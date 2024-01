¡Peleas, abrazos y polémicas!: Así fue el intenso regreso de Shirley Arica a Tierra Brava

Finalmente, tras una larga espera, Shirley Arica volvió a Tierra Brava y no tardó en dejar la grande. La peruana aparecó en el más reciente episodio, en donde se dio su esperado reencuentro con Arturo Longton y también protagonizó una dura pelea con la «Chama».

Esto fue solamente una parte de todo lo que ocurrió en el programa, ya que estuvo lleno de intensos momentos. Si quieres conocer los detalles, te los dejamos en la siguiente nota.

Así volvió Shirley Arica

Como era de esperar, su reencuentro con Arturo Longton fue uno de los puntos más llamativos del episodio. El mismo generó un tierno moemento, en el cual Longton le dio un lindo mensaje a la peruana. “El día en que te fuiste fui el que más te extraño de todos los hue…, lejos”, expresó el rostro del reality.

Posteriormente, vendría su impactante enfrentamiento con la Chama, el cual estuvo lleno de potentes declaraciones. El primero en ser confrontado por parte de Shirley Arica fue Luis Mateucci, a quien acusó de haber hablado a sus espaldas.

Ante esto, Luis respodió: «Si te tengo que pedir disculpas lo haré. Pero nunca me caíste mal. Incluso cuando te nominé, siempre te lo tomaste bien, porque al final eran cosas de acá».

Como respuesta, Shirley expresó: «Nunca me lo tomé personal porque nunca te metiste con nada personal. Las cosas que dice ella para desprestigiarme como mujer, no se las voy a aguantar”.

Posteriormente llegaría el enfrentamiento con la Chama. «Le dijiste (a Luis) que tengo un currículum tremendamente recorrido mientras que tú sólo has estado con top top top, luego dijiste que no tengo nada en el cerebro y no sirvo para nada. Si quieres decirme algo, me lo dices a mí”, le reclamó Shirley Arica, obteniendo solo una negativa al respecto por parte de Chama.

Mientras esto ocurría en Tierra Brava, Mateucci le comentó a Daniela que Shirley no estaba mintiendo. «(Chama) sí me lo contó, decía que ella era puros top, que Neymar, que millonarios y qué se yo. Esas cosas no me llaman la atención, me causan rechazo», expresó. Posteriormente, Daniela agregó: «Tú estás con la persona por lo que es, no por el dinero que tiene».

El desquite de Shirley continuaría más adelante, pero ahora hablando con Angélica Sepulveda. «Me dijo que yo era la bella durmiente. Te juro que la tengo atragantada, quisiera decirle más, pero no quiero revivir muertos ni darle luz a los que no brillan», le expresó. Por su parte, Angélica le comentó: «Con quien tienes que tener cuidado es con Botota, ella la apaña en todo».

Finalmente, Shirley Arica y Fabio hablaron sobre Chama, en donde se mencionó lo siguiente por parte del español. «Ella es una m…, por eso con ella, nada. Es mentirosa, se victimiza y siempre te quiere llevar para otra parte». Por su parte, Shirley cerró expresando que: «Cuando uno hace las cosas mal, le va mal”.