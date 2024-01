Revelan la causa de muerte de querido actor de «Son como niños»

Hace unos días se dio a conocer la muerte de Alec Musser, quien participó en la película Son como niños (2013). Sin embargo la causa de su muerte tardó un poco más en llegar. En concreto, el actor se habría quitado la vida con una herida de bala autoinfligida.

Paige Press, pareja del intérprete, confirmó la noticia a través de sus redes sociales, el domingo pasado.

Ella explicó que el actor falleció a sus 50 años, en su casa en California.

“RIP al amor de mi vida (…) Nunca dejaré de quererte. Tengo el corazón roto (…) Es el peor día de mi vida. Éramos tan felices (…) Fuiste el mejor prometido que podría haber pedido”, fueron las palabras que escribió.

Adam Sandler también publicó unas palabras en X, ex twitter, diciendo que «Amaba a este chico. No puedo creer que se haya ido. Un hombre maravilloso, divertido y bueno. Pienso en Alec Musser y su familia y envío todo mi amor. Era realmente un amor de persona.»

I loved this guy. Cannot believe he is gone. Such a wonderful, funny good man. Thinking of Alec Musser and his family and sending all my love. A true great sweetheart of a person. pic.twitter.com/aBDEDvsq6N

— Adam Sandler (@AdamSandler) January 14, 2024