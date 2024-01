¿Se acabó el amor? Arturo Longton y Shirley Arica protagonizan impactante pelea de pareja en Tierra Brava

Arturo Longton y Shirley Arica son, sin duda, una de las parejas sensación en el mundo de la farándula actual. Recordemos que ambos se conocieron en el encierro, e inmediatamente comenzaron a sentir cosas entre ellos.

Pero, así como ocurre en cada relación, las diferencias y discusiones son un tema que siempre está presente. Esto se pudo ver en el más reciente episodio de Tierra Brava, en donde los ya mencionados rostros del reality protagonizaron un duro momento.

El hecho incluso, tuvo una dura acción por parte de Arturo Longton en contra de Shirley, la cual te contaremos en la siguiente nota.

La dura pelea entre Arturo Longton y Shirley Arica

Todo comenzó después de que a Shirley y Arturo se les encargó actuar la escena del primer beso entre Álvaro Ballero y Janis Pope en “Protagonistas de la fama” (2003). Ante lo cual el propio Longton admitió que “Imitar a Ballero es un honor”.

Fue durante el ensayo de la escena que ambos se enfrascaron en una fuerte pelea. Ante la cual Arturo, ofuscado, se sacó el micrófono, se lo tiró a Shirley y se fue. Situación que, claramente, generó una dura reacción por parte de la peruana. “¡A mí no me tires las cosas, imbécil!”, le dijo ella, antes de llorar y no participar en la actividad.

Tras la pelea, Miguelito consoló a Shirley, quien le decía que pelearon después de que ella le rechazara un beso. “Él es muy cambiante, eso no me hace bien, ahora me siento triste, desenfocada”, dejó caer Shirley.

Por su parte, Arturo se descargó con Daniela Aránguiz. “No entiendo nada de la Shirley. No sé de qué manera comportarme, le dije que la cag…, me disculpé por las cosas estúpidas que dije. Pero todo lo que le digo se lo toma a mal. Para mí esto no es un juego, volví por ella, me importa una r… esta h…, no soy actor ni estoy con ella por interés”, cerró el chico reality tras la dura pelea que marcó el episodio del programa.