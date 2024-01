¡Shirley deja la grande con su impactante regreso a Tierra Brava!: Llegó tirando dardos para Fabio y Mateucci

El adelanto del próximo capítulo de Tierra Brava nos sorprende con el regreso de Shirley Arica, quien tuvo que abandonar el reality por una lesión durante una competencia.

En el avance del capítulo de esta noche fue que se mostró el retorno de la modelo al equipo rojo en la previa a la competencia individual, provocando más de algún inconveniente entre sus futuros compañeros. Pero los primeros impactados fueron los integrantes del team verde, a quienes les toco participar en la actividad del reality que consistía en recibir a la nueva participante del programa.

El regreso de Shirley a “Tierra Brava”

De a uno, los participantes del programa, Mateucci, Jhonatan Mujica, Angélica Sepúlveda, Junior Playboy, Fran Undurraga, Guarén y Nicolás Solabarrieta se encontraron con la sorpresa del regreso de la peruana. Quien se mostró durante el adelanto tajante contra del argentino y Agostini, a quienes marcó como los responsables de su anterior salida del encierro.

«Él (Fabio) se la da de tan correcto, debió haberse nominado él porque lo hizo mal», se le escucha decir a la influencer mientras conversa con Botota Fox, con la que ventiló su molestia por la forma en que los dos competidores la trataron durante su primer paso por el reality.

«¿Sabes que me carga? Que estos hue… (refiriéndose a Agostini y Mateucci) se pelearon, y tal. Se dijeron cosas feas, y vaina, y me metieron a mí en el centro, de ellos» reclamándole que ella no tenía nada que ver con la pelea, y que después actúan como si no hubiera pasado nada. Después se lamentó con Botota de seguir aguantándole la mala onda del argentino y el español en su retorno.

«Y contigo sigue el rencor», le admitió la artista transformista. Sentimiento que comparte la modelo peruana, añadiendo que culpa a Fabio como Mateucci de manipularla antes de su anterior salida del programa.