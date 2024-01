«Una barra de carbón ayuda más…»: Hacen pebre a Pincoya tras su paso por Pasapalabra

El lunes pasado inició a una nueva edición de «Pasapalabra», exitoso programa de concursos de Chilevisión que fue sacado de la parrilla programática en abril del 2023.

Si bien, el programa marca una buena sintonía, esta vez era mayor la expectación, ya que esta nueva temporada cuenta con el regreso de Nicolás Gavilán, uno de los jugadores más queridos del programa, conocido por ganar el «Rosco» en el año 2019, llevándose más de $390 millones al bolsillo.

El equipo que acompañó al histórico jugador, se conformó por el humorista, Álvaro Salas y la exfinalista del reality Gran Hermano, Jennifer Galvarini.

«Pincoya», como es conocida por los televidentes, recibió todos los dardos por parte de los espectadores de Pasapalabra. Ya que, cuestionaron su actitud en la competencia, donde su ayuda fue casi nula. Además, de lanzar bromas que al público no le causaron nada de gracia.

Las criticas a Pincoya en redes sociales

La oriunda de la Isla de Chiloé se pegó la falla varias veces, luego de no atinar correctamente en las pruebas del concurso. Incluso, en la primera prueba del día no logró deletrear Bielorrusa al revés.

En otro punto, le dijo a Jean Philippe Cretton, concursante del equipo rival, que le dejara responder para ganar el concurso. Broma que no le causó mucha gracia a los asistentes.

De igual manera, Nicolás Gavilán logró ganar el capítulo, donde comenzó acumulando $1 millón al acumulativo de «El Rosco», pero las criticas a Pincoya no demoraron en llegar.

“Como cagaron al Nico, qué vergüenza me da”; “Pobre Nico Gavilán… La prueba más dura es tener a la Pincoya, que se jacta de su ignorancia, en su equipo”; «Una barra de carbón es más ayuda que la Pincoya»; “Amo ver #Pasapalabra y sobre todo quería ver al Nico, pero no estoy soportando a Pincoya, es demasiado sobreactuada y no es chistoso que perjudique al Nico!. Siempre me carga los floreritos que van a lucirse y ni se esfuerzan”. Fueron algunos de los mensajitos que le dejaron a la ex chica reality en redes sociales.