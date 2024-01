Roberto Cox narra indignante situación que vivió en el Lago Riñihue: «Eran todos rubiecitos»

Durante Contigo en la mañana, el periodista Roberto Cox contó como lo echaron del Lago Riñihue. Esta historia la contó cuando hablaban de la denuncia de unas amigas a quienes les prohibieron el paso al Lago Budi, en la comuna de Saavedra, región de La Araucanía.

“Hay muchísimas familias en Chile que se creen dueñas de la playa. A mí hace dos años me echaron del lago Riñihue, fui con mi familia”, empezó diciendo, según explica Página 7.

Continuó explicando que no había acceso público a la playa, y que le dijeron los dueños de la casa donde se alojaba que «‘pueden entrar por el portón de la familia’, que siempre estaba abierto para poder acceder a la playa».

Cuenta como llegó con su familia y algunos amigos, «No había nadie en la playa, solo una familia en el muelle. Me acuerdo, eran todos rubiecitos, ojos claros. Nos sentamos a 50 metros de esa familia, éramos solo los dos grupos», narró.

Fue ahí que Roberto se dio cuenta de que la otra familia que estaba en el muelle se pararon y comenzaron a gritarles y hacerle señas.

«Dije ‘¿qué pasa?, qué raro ¿Estará pasando algo?’. Me acerco y la señora me dice: ‘Oye, perdóname, están en nuestra playa, no se pueden quedar acá», contó en el matinal.

En ese momento, Cox cuenta qué pensó en decirle que era periodista de Chilevisión y que iba a hacer una nota para exponerlos, porque no estaba permitido. Pero al final decidió no confrontarla. «En ese momento, para evitar peleas y mal rato, le dije ‘ok’».

La reflexión del periodista

Para cerrar el tema, Roberto Cox reflexionó: «creo que hasta el día de hoy hay gente que, por tener una fortuna y una casa a la orilla del lago, piensan que es suya».

“Creen que el poder económico que tienen está sobre la ley”, dio como conclusión.