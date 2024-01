«La situación me superó»: Belén Mora se sincera respecto a su cuestionado paso por Viña

En lo que fue un nuevo episodio de Bombastic, Belén Mora llegó para contar lo que significó su fallido paso por el Festival de Viña del Mar, en donde aseguró que esto la marcó para siempre.

La humorista se sentó a conversar con la reconocida periodista Cecilia Gutiérrez para el programa que realiza junto a Podium Podcast, en donde se sinceró y soltó varios puntos interesantes respecto a lo que fue su ya mencionada participación.

El trauma de Belén Mora

Entre los distintos puntos que tocó la ya mencionada «Belenaza», se habló de los traumas que este fracaso le ha significado. Uno de ellos, fue producido por una agresión física que recibió por parte de un desconocido, todo esto mientras iba junto a su pequeño hijo. «Es lamentable, pero existen personas violentas y todos me decían ‘pero por qué no denunciaste’, no me acuerdo ni siquiera. Fue muy corto y muy fuerte y nada, ahora tengo que estar preparada para reaccionar lamentablemente», expresó.

A pesar de lo complejo que esto fue, la humorista relata que, tras mucho tiempo, logró salir a la calle nuevamente. Sin embargo, asegura que ahora lo hace con un gas pimienta para protegerse.

Posteriormente, Belén Mora relató para la periodista que la suma de distintas situaciones como esta la obligaron a tomar terapia, pues era algo más que necesario.

«Llegó un minuto en que la situación me superó y empecé terapia porque en un show hace cuatro meses, me dio miedo que la gente me estuviera mirando y me sentí amenazada y dije ‘claro, algo está mal’. Y ahí paré de hacer shows y comencé con la psicoterapia que me ha ayudado muchísimo y ahora ya volví a los escenarios» afirmando que «Viña fue la gota que rebalsó el vaso».

Además, agregó que el constante hate que recibía, habría tenido mucho que ver con sus colores políticos. «Comenzó cuando yo manifesté una postura a favor del ‘apruebo'».

Su presentación en Viña

Finalmente, en lo que respecta a su presentación en Viña del Mar, Mora no dudo en responder con honestidad. «Yo fui a Viña porque estaba 100% segura de mi rutina que trabajé durante más de tres años, que la presenté con todo tipo de públicos, en todas las ciudades de Chile, con muy buena recepción». Además, agregó que no siente arrepentimiento por ello.

Posteriormente, expresó que para febrero ya se sentía lista para ponerse frente al «monstruo», motivo por el cual no dudó en ir.

Bajo dicho punto, Belén Mora concluyó expresando: «Ahora, lo que pasó, pasó y yo no puedo hacer nada al respecto, al final el jurado es el público, yo tengo que hacer reír al público y si en un momento dejó de reírse es porque el chiste no funcionó y ahí no puedo culpar a mercurio retrógrado, no les gustó y punto. Ese riesgo lo corremos todos los humoristas al subirnos al escenario».