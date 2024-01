¡Terremoto en la farándula!: Felipe Avello es «funado» en redes sociales tras impactante acusación de exmodelo Luis Pinto

El terremoto de Japón no fue el único que llegó en 2024, ya que el mundo del espectáculo despertó con una impactante noticia que parecía nunca llegar: una «funa» para Felipe Avello. Sin embargo, el hecho no fue compartido por todo el mundo, ya que, hay quienes no apoyan las respectivas acusaciones.

Si quieres conocer todos los detalles respecto a esta impactante noticia que te estamos adelantando, te invitamos a leer la siguiente nota.

¿Por qué «funaron» a Felipe Avello?

Para comprender el contexto de todo lo ocurrido, debemos dirigirnos a YouTube, concretamente al canal de «Críticas QLS», manejado por el reconocido youtuber «Cesarito».

Fue aquí en donde se publicó el documental titulado «Giro Transversal», el cual se centra en la vida de Luis Pinto, quien fue un reconocido exmodelo que se logró robar todas las miradas en el mundo del espectáculo nacional.

Dicha fama le abrió las puertas a distintos espacios televisivos, incluyendo algunos trabajos con el ya mencionado Felipe Avello.

Fue bajo el punto anterior, en donde el exmodelo fue parte del programa «Cara y Sello» de Megavisión. Dicho espacio, dio pie a que él se viera las caras con un modelo de carácter profesional proveniente de Argentina. Esto, según mencionó la conductora del mismo en el documental, «no era un espacio en donde él quedara bien».

Pero esto no fue todo, ya que el propio Luis Pinto declaró algo que fue mucho más grave. «Hubo una cosa muy fea de parte de Felipe, como que él quiso hacer conmigo lo que hizo, y después me voy. Me hizo una grabación que yo salía en el video, yo salía desnudo, pero yo le dije: no me grabes las partes íntimas… se ve el poto y la otra cosa que no quería que la vieran», fueron sus dichos, según consignó La Cuarta.

Esto hizo que Avello fuera duramente criticado en redes sociales, motivo por el cual se volvió tendencia en «X». Aunque como ya te adelantamos, estas opiniones fueron divididas y aún se pueden ver en la plataforma.