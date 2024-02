Chama no se guarda nada al encarar a Fabio y Gabrieli en un tenso momento de Tierra Brava

Alexandra Méndez, «la Chama», no se dejó insultar en el capítulo más reciente de «Tierra Brava». Todo partió cuando la venezolana llegó a la cocina a buscar su desayuno, donde dijo algo en el oído a Luis Mateucci y a Junior Playboy.

Ella no tenía idea, pero Gabrieli Moreira y Fabio Agostini se encontraban cerca, y la pareja asumió que la influencer los estaba pelando.

“Empieza el día hablando m… desde temprano, es increíble esta chica. Estaba hablando de mí”, comentó la brasileña al pasar al lado de Chama. La reacción le terminó dando risa a Méndez, que se burló de Gabrieli.

Fue entonces que Fabio le reclamó desde la cocina, «hablando de mi relación que tú no tienes ni idea». A esto, la venezolana, claramente molesta, se defendió, diciéndole que solo pasó a preguntarle algo a Mateucci y a Junior. «Creen que uno empieza el día hablando de ellos«, se quejó Chama Méndez.

«Te pusiste a hablar de la relación mía con ella en Máncora. Eres una agresiva, te pusiste a llorar fuerte para que la gente te escuche. Eres una mala persona, te recuerdo cuando insultaste a Miguelito«, la acusó Fabio.

Chama pierde la paciencia y encara a los dos

Chama se siguió defendiendo de las acusaciones del español y la brasileña, diciéndoles que meten a todos a la pelea, y que «con Miguelito, yo no tengo ningún problema«. Pero a esto, tanto Gabrieli como Fabio le empezaron a gritar «nadie te quiere«, hasta que el español se fue de la escena, mientras que Moreira seguía discutiendo con Méndez.

Aprovechando que estaba a solas con ella, la venezolana encaró a la brasileña por los insultos que le ha lanzado durante su estadía en Tierra Brava.

«Yo solo fui a la cocina a preguntar por los huevos, y tú saliste a insultarme. Me has dicho perr…, me has dicho mentirosa, me has dicho un montón de cosas», le sacó en cara. Pero a esto Gabrieli Moreira solo le respondió que «Me das pereza y estás desesperada«.

Mientras tanto, Junior le aseguró a Fabio que Chama no estaba hablando de ellos, pero el español no le creyó nada.

«Me tiene harto. Quiere engañar a la gente haciéndose la niña buena, pero ya todo el mundo sabe qué persona es. Quiere cambiar su manera de ser, pero no va a engañar a nadie«, reclamó Agostini.

Tras la pelea, Méndez retó a Mateucci por no haberla defendido, a lo que el argentino le aseguró que si lo hizo, solo que no gritó como ellos. Después, el trasandino le aseguró que «ellos buscaron una pelea donde no la había. Igual, toda la casa se dio cuenta, te defendió, todo el mundo sabe que no sos vos», le respondió Luis.

Finalmente, se calmó, mientras hacían un chiste sobre Gabrieli junto a Botota Fox. «Le dije que ahora, en vez de ‘Chuchuca’, será ‘Chuchucky‘», cerró Chama la escena.