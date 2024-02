Duelo nacional en Chile: ¿Qué significa y qué se puede hacer durante esos días?

Debido a la catástrofe que ha sacudido a la región de Valparaíso, el presidente, Gabriel Boric visitó las áreas afectadas y llevó a cabo una conferencia de prensa, donde se refirió a la grave situación de emergencia que enfrenta la región. En este punto, la autoridad entregó detalles de las diversas medidas que el Gobierno está tomando para el combatir el fuego. Además, del apoyo para los damnificados por los incendios y el mencionado duelo nacional.

Gabriel Boric se refirió a los incendios de la región de Valparaíso como: «La tragedia más grande que hemos vivido como país desde el terremoto del 27 de febrero del año 2010. Lo digo para que seamos capaces de dimensionar el dolor y la magnitud de lo que estamos viviendo hoy día aquí en la quinta región».

En ese contexto, agregó: «Quiero comunicarles que he decretado duelo nacional por dos días, a contar de mañana lunes, porque es Chile entero el que llora y sufre a nuestros muertos».

Duelo nacional: Qué significa

El Duelo Nacional se establece cuando el Ministerio del Interior emite un decreto supremo que establece izar la bandera a media asta en la sede de Gobierno, en oficinas públicas, en las Fuerzas Armadas y Carabineros. Esto se hace en honor a las víctimas de los incendios devastadores, y esta medida estará vigente los días 5 y 6 de febrero.

Duelo nacional: Qué se puede hacer durante estos días

En estos días, no existen prohibiciones para los ciudadanos, pero sí hay algunos protocolos que no se llevarán a cabo este lunes y martes. Estos son: se suspenden todas las ceremonias de Gobierno que revistan el carácter de festejo. El otro, los Hospitales a lo largo del país se suman al izamiento de la bandera a media asta, según consigna AS.