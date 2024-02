‘El Flaco’ alza la voz sobre el chiste que Luis Slimming tiró sobre él en el Festival de Viña 2024

Durante el tercer día del Festival de Viña 2024, Luis Slimming la rompió totalmente en el humor. El comediante lanzó chiste tras chiste, y terminó por «domar» al Monstruo sin ningún problema.

Es más, el humorista logró llevarse las Gaviotas de Plata y Oro, además de quedarse con el amor de todos en redes sociales.

Durante su show, Don Comedia tiró una talla de Paul Vázquez, ‘El Flaco’, que sacudió a toda la Quinta.

«Se pegaba un jale cada media hora ¡Impresionante! Por qué, si uno ve la rutina de este humorista en Viña, junto a su compañero «El Indio», estas rutinas duraban una hora y media, entonces ¿Cuándo lo hacían?», fue el chiste que tiró, haciendo referencia al uso de drogas del ex Dinamita show.

El Flaco sobre chistes en el Festival de Viña 2024: «En lo personal, no me molesta»

En una conversación con Cooperativa, Paul Vásquez señaló: «Que le sigan dando vuelta al pasado con la droga a mí no me molesta, para mí el humor es humor y quedó demostrado cuando me hicieron pebre en «El Purgatorio», recordó El Flaco.

«Entonces yo digo ‘¿Para quién es la cesura?’, no se puede hacer chistes de homosexuales, pero sí pueden hacer humor con los drogadictos», opinó el excompañero del Indio. «También es delicado», añadió.

Según consigna el medio, Vásquez aseguró que el tema «en lo personal, no me molesta». Además, aseguró que no le quiere prohibir hacer ese chiste «sino que se suba al escenario en la Quinta Vergara y disfrute».

«Que trabaje para la galería, que disfruten su momento. Yo tengo un público y tengo una hinchada, entonces ellos igual cuando me atacan, y salen los que me conocen, salen inmediatamente a defenderme», explicó el motivo de su sugerencia, el humorista de 56 años.