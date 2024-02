Luis Slimming se llevó los mejores memes por su rutina en el Festival de Viña 2024

Luis Slimming se presentó este martes en el Festival de Viña 2024 con una rutina de comedia espectacular. El humorista de inmediato se ganó las risas de todo el escenario de la Quinta Vergara.

Antes de él, llegó Maná, quienes también tuvieron un show más que memorable. Incluso llegaron a subir a una fan para dedicar una canción en un momento emocional.

Durante su rutina, Don Comedia domó el Monstruo sin ningún problema, tomándole menos de un minuto tenerlo en su palma.

Pero no fue solo en el escenario del evento de la Ciudad Jardín que le celebraron sus chistes. En redes sociales, los usuarios mostraron su aprobación por la tercera jornada humorística festivalera.

El humorista no demoró en volverse tendencia en X, antes Twitter. En RadioActiva, nos pusimos a ver que dicen la gente de su rutina.

Obviamente que se llevó flores por todos lados.

vayan haciendo la gaviota de platino a este conchetumare porque no puedo parar de reírme #Vina2024 pic.twitter.com/Rcdbmg19Wf

Luis Slimming @DonComedia te quiero mas que a mi vieja!!!!@ESDH_cl mas vivo que nunca!!!!!!!#Vina2024 pic.twitter.com/83JfxrkYhZ

— One of the Boys (@astraltravelerr) February 28, 2024