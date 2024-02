Festival de Viña 2024: Alcalde de Marchigüe reaccionó a brutal chiste de Luis Slimming

No cabe duda que Luis Slimming la rompió en su debut en el Festival de Viña 2024, con una rutina impecable, que le ganó el cariño del público rápidamente, además de gaviota de plata y oro en medio de la ovación de la Quinta Vergara completa.

Es en este contexto que, al comenzar su presentación, Don Comedia mencionó a la comuna de Marchigüe y una particular anécdota.

Resulta que según su relato, lo invitaron al festival de la Vendimia en dicho lugar. Y como todavía no tenía nuevos chistes tras su paso por Olmué, había preparado una rutina muy ordinaria para ocasión. En eso, «un viejo me grita: ¡hay niños! Me grita un viejo todo meado (…) era el alcalde», dijo en tono de broma el humorista.

«Marchigüe es un pueblo muy lindo que queda en la Sexta Región que entre Pancho Saavedra y Sabingo se lo pelean», señaló también Luis Slimming. Eso si, al poco rato le pidió al alcalde que no se enojara con su broma en la televisión.

La respuesta del alcalde de Marchigüe a Luis Slimming

De esa forma, el alcalde de la Marchigüe, Cristian Salinas, salió a responder en un tono bastante amigable al comediante a través de X (ex Twitter). «Todavía arriba del columpio con el chistecito de #slimming en #Vina2024″, partió diciendo.

Pero esto no es todo, ya que aprovechó de recordar que queda poco para el importante evento de la comuna. «A propósito, vengan a la Vendimia de #Marchigüe, 8, 9 y 10 de marzo!! Y vengan a conocer Marchigüe! Tremenda rutina!«, cerró su mensaje tras el divertido chiste de Don Comedia.