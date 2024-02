El impactante registro de un puma «nadador» que sorprendió a un grupo de turistas en el sur de Chile: ¿Por qué estaba ahí?

Por lo visto, las teorías de que los felinos son malos para el agua, no son tan acertadas. Esto porque recientemente se volvió viral un particular video en el cual se pudo ver a un puma «nadador» cruzando un río en la región de Los Lagos.

A pesar de la tranquilidad del puma, el hecho sorprendió quienes tuvieron la oportunidad de ver al majestioso animal en vivo, por lo que no tardaron en sacar sus cámaras para registrar el momento.

La situación ocurrida en el sur del país, tiene una particular historia detrás, la cual te contaremos a continuación.

¿Por qué estaba cruzando el río el puma?

Según lo consignado por Imagina, el hecho tuvo lugar cerca de las 19:00 horas del lunes 12 de febrero, todo esto mientras el sol se hacía presente, dejando una hermosa postal en el agua. Fue aquí cuando los turistas que se encontraban en el lugar, se toparon con la escena que parecía de película.

Macarena Tarud, maquilladora de Rancagua que se encontraba disfrutando de sus vacaciones en el sur del país, fue quien relató todo lo ocurrido. «Al principio no sabíamos lo que era y cuando nos fuimos acercando nos dimos cuenta que era un puma. No tenía idea que los pumas eran buenos nadadores», expresó. Aunque no dejó caer el nombre del río.

Bajo este punto, Macarena agregó que, en base a lo ancho que era el río, el animal habría nadado 200 metros aproximadamente. «Nunca había visto un puma, ni menos de tan cerca. La encontré muy linda, y estoy muy agradecida de ver al puma nadando», cerró, según lo consignado por el medio anteriormente mencionado.

Como era de esperar, el hecho no tardó en impactar en las distintas redes sociales por lo sorpresivo y hermoso que fue. Algo que puedes revisar en el propio registro principal que te dejamos en la nota.