El tenso cruce de Cony Capelli con Pincoya en «La Noche de Combos»

Hace poco se reveló que Cony Capelli pasó por un tenso momento en «La Noche de Combos» el sábado 10 de febrero. Esto se supo gracias a su manager, quien reveló el cruce que tuvo con Jennifer «Pincoya» Galvarini en el evento.

Cabe destacar que durante la noche vimos a varios exconcursantes del reality, y no solo en el público: Jorge Aldoney y Raimundo Cerda participaron como boxeadores.

Mientras tanto, en el lado de los espectadores, se pudo ver a Skarleth Labra, Fran Maira, Lucas Crespo, Viviana Acevedo, Fernando Altamirano y Francisco Arenas. Pero a la vez, y compartiendo el mismo sector, se encontraba Cony y Jennifer, lo cual llamó la atención de muchos de los espectadores.

Suro Solar, el manager de la bailarina, abrió una caja de preguntas en las historias de su Instagram. Fue ahí que uno de sus seguidores le preguntó que pasó en el evento entre las ex Gran Hermano.

Hay que recordar que Cony y Jennifer se habían hecho muy amigas durante el reality de Chilevisión. Pero con el tiempo no solo las separó, sino que tanto dentro como fuera del programa empezaron a tener conflictos que terminaría con su amistad.

Suro Solar cuenta qué pasó con la Cony Capelli y Pincoya en «La Noche de Combos

No se dio ningún problema en responderle, partió asegurando que no era un chauín. «Voy a contar algo que yo vi que pasó… aparte no es un cahuín, porque yo lo vi», parte su respuesta.

Con eso claro, empezó a contar qué pasó el sábado, «justo estábamos saliendo e íbamos cruzando la puerta, y le piden una foto a la Cony. Se saca la foto y justo está saliendo de la puerta Jennifer«.

«Sale, la queda mirando, yo miro a la Cony, que justo se estaba sacando la foto, y la Jennifer mira, y se va corriendo con el Papa Lulo, el Francisco»,

Para cerrar, Solar dijo que la Pincoya «se hizo la loca, no más, yo lo vi. A mí no me lo contaron», afirmó en su Instagram.