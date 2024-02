¡En honor al cumpleaños de Karol G!: Aquí te dejamos una guía ideal para reforzar tu amor propio

¡Es hoy, es hoy! Todos sabemos que el día de hoy, se celebra el día de San Valentín. Pero, también está de cumpleaños, una de las superestrellas latinas más queridas y exitosas. Así es, nos referimos a Karol G, que el día de hoy cumple 33 años.

La colombiana pasó por difíciles momentos en su antigua relación, pero nunca ocultó estos sentimientos. Al contrario, se armó de valor y lanzó canciones que han sido de ayuda para todas las mujeres. De hecho, la cantante se ha transformado en una referente para muchas personas.

En este contexto, canciones de Karol G como «Mientas me curo del cora», dan pistas del proceso por el que tuvo que pasar la colombiana para superar su relación amorosa. Además, siempre se ha visto comprometida con la consigna del amor propio, dejándolo ver en sus canciones o diciéndolo por sus redes sociales.

«No hay que enamorarse de alguien para tener brillo en la mirada, enamórate de ti… ese brillo sí que tiene poder» fueron sus palabras hace un año. Y hoy se le ve en su mejor momento con su nueva pareja.

Es por esto, que hoy, en el día de los enamorados, te dejamos una guía para reforzar el amor propio, basada en lo que aprendimos de Karol G.

Aprende a perdonarte a ti mismo

Uno de los esenciales para aumentar tu amor propio, es perdonarte a ti mismo. Nos referimos a la reconciliación con tus dichos, incluso con lo que has pensado en hacer o decir.

Tienes que comprender que hay cosas que no puedes controlar

Un gran obstáculo para que aumente tu amor propio, es entender que hay cosas que tus acciones no pueden controlar. No eres responsable de las acciones de los demás, la incertidumbre del futuro o la opinión que los demás tienen de ti. Es muy importante que entiendas eso, y podrás dar un gran paso para fortalecer el amor que te tienes.

Hazte cumplidos

No es vanidad que te hagas cumplidos por buenas acciones que hiciste en tu día a día. Hasta los pequeños detalles merecen un cumplido, esto es señal de aprobación. Siéntete orgulloso de tus logros, aunque sean pequeños. Todo suma en el camino del aumento de tu amor propio

Regálate algo especial

Autorregalarte un obsequio especial tendrá un impacto positivo en tu vida. Al momento de dar regalos uno suele ser muy cuidadoso. Haz lo mismo contigo.

Haz un viaje en solitario o con amigos

Viajar no solo es una forma de conocer nuevos lugares, también puede ser una muy buena opción para explorar tu amor propio. Con esto rompes la rutina, te enfocas en el presente y te desconectas. Además, aprenderás cosas nuevas y conocerás a nuevas personas.

El amor no se limita a relaciones románticas

No hay que olvidar, que el amor no se limita solo a relaciones románticas. Si no que es un recordatorio para valorar el cariño que tenemos hacia nosotros mismos.

No tengas miedo en expresar tus emociones

No se deben reprimir las emociones. No hay que tener miedo en expresarlas, ya que nada bueno surgirá de la represión de estas. Trabaja en como controlarlas o aceptarlas, es parte de tu camino para aumentar tu amor propio.

Protégete del círculo que te rodea

Debes alejarte y protegerte de las personas tóxicas, ya que te impiden crecer y desarrollarte, esto anula tu bienestar y la búsqueda del amor propio.

Cuida tu salud mental

Aprecia tu salud mental y tu cuerpo, algunas de las formas con las que puedes empezar a cuidar tu mente son: realizar ejercicio, meditar, dormir bien, compartir tiempo de calidad con la gente que amas, etc. Algo que te ayudará a curar también el cora, como dice Karol G

No hagas cosas que puedan dañarte

No debes hacer cosas que te dañen, ni física, ni emocionalmente. Por ejemplo, debes alejarte de drogas y alcohol. Si consumes estas cosas sabiendo que te hacen mal, no demuestras amor propio.