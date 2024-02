Esta es la frase censurada por la que Jorge Alís canceló su rutina en «Juntos, Chile se levanta»

El evento «Juntos, Chile se Levanta» se hizo para ayudar a las personas que afectadas por los incendios de Valparaíso. A este, llegaron muchos artistas y comediantes para participar y apoyar a los damnificados por la tragedia. Pero algo que llamó la atención de todos fue la ausencia del comediante argentino Jorge Alís.

El reconocido comediante argentino se encargó personalmente de explicar la razón de su ausencia a través de un vídeo en redes sociales. La publicación está acompañada con el mensaje: «No pudimos salir en Desafío Levantemos Chile».

En el registro, él comenta que la producción del evento tuvo problemas y no le permitió presentarse. Además, señala que no le permitieron presentarse porque consideraron que el contenido de su rutina no era apto para ser transmitido por televisión.

En este, el trasandino furioso explica que no lo dejaron participar por una frase que estaba en su rutina. «Teníamos una crítica social, que parece que no servían, no se pueden decir, y por eso molestó», afirmó.

«Veníamos a apoyar, y al final no se pueden decir cosas, no sé por qué. Bueno, lo lamento, tenía muchas ganas de estar apoyando, vamos a hacer eventos para apoyar, donde se pueda hablar de cualquier cosa, sin que te digan qué es lo que puedes hablar», finalizó su video.

La frase censurada

Según consigna «El Filtrador», la producción del evento le pidió a Jorge Alís que eliminara esa frase de su discurso, ya que el Presidente Gabriel Boric había asistido al evento.

«Su rutina tenía contingencia política, pero la frase que pidieron que borrara fue esa», comentaron, según consigna el medio mencionado anteriormente.

Tal como explicó en el video que subió a redes sociales, su respuesta fue un no, por lo que prefirió bajarse del evento.

Como confirmó este medio, la frase que le pidieron borrar a Alís era «y el merluzo, callampín bombín».