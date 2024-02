Gabriel Boric reaccionó a la rutina de Luis Slimming en Viña 2024: Le dejó un mensaje en redes sociales

El día miércoles 27 fue la tercera jornada del Festival de Viña del Mar 2024, en esta ocasión, el encargado del humor fue Luis Slimming, quien logró «domar al monstruo» y hacer reír a todo el público de la Quinta Vergara. Los que lo premiaron con gaviota de plata y oro.

«Don Comedia» no se guardó nada e hizo un repaso por todo el folklore nacional en su rutina. Donde salieron al baile personajes como Don Carter, Miguelito, Cathy Barriga, Pailita e incluso, el actual presidente Gabriel Boric.

En este contexto, es que Slimming lanzó un chiste sobre la ruptura amorosa entre el mandatario y su ex pareja, Irina Karamanos.

«Oye, esa cuestión la predije el año pasado y no había que ser Vanessa Daroch tampoco, si era cosa de mirar nomás po», dijo el comediante en modo de broma, respecto a la ex relación de Boric.

Además, agregó que: «a mí me dio risa cuando la ex Primera Dama dijo ‘no, si nosotros terminamos en buena’. Y es como obvio que terminaron en buena, ¿cómo bloqueai a un hue… que sale en cadena nacional? Más encima la pobre no puede ir ni siquiera al Registro Civil porque sale la foto del ex mirándola ahí«.

La respuesta de Boric a Luis Slimming

Luego de ganar todos los premios y marcar el rating más alto de la noche con su rutina, al parecer el presidente no se tomó a mal el ser nombrado en la exitosa rutina de Slimming, ya que no tardo en dejarle un mensaje en redes sociales.

«Felicitaciones crá», comentó Boric en la publicación de Instagram del humorista, en la cual aparece alzando la gaviota que ganó.

Asimismo, varias figuras del humor nacional le dejaron mensajes de apoyo y felicitaciones, luego de su exitosa rutina en el Festival de Viña 2024, tales como Stefan Kramer, Álvaro Salas, entre otros, según consigno La Cuarta.