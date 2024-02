Los mejores memes que dejó la tercera noche del Festival de Viña 2024

El Festival de Viña 2024 sigue dejando noches llenas de distintas reacciones. Ya sea por los cantantes o por los humoristas, los comentarios sobre lo que se ve en la Quinta Vergara nunca faltan.

Para el caso del pasado martes 28 de febrero, la situación no fue para nada diferente. Ya sea por los recordados hits de Maná, los chistes que nos dejó la aplaudida rutina de Luis Slimming o la esperada llegada de la banda Men at Work, los memes terminaron aterrizando de rápida manera.

Si lo explicamos de forma temporal, en base a sus presentaciones, los primeros memes llegaron para el conjunto internacional «Maná».

Como era de esperar, las reconocidas canciones de la banda no tardaron en hacer explotar Twitter. Espacio en el cual dejaron caer las publicaciones que a continuación te presentamos.

Evo viendo por tv a Maná en el festival de Viña, y sabiendo que el mar con soberanía no llegará… pic.twitter.com/RI4yTbRzV6

me da mucha risa que Maná se vistan como rockeros y su canción más brígida sea como amor te amo preciosa no me dejes amor

— Carlos Gabriel (@carlosgabriellf) February 28, 2024