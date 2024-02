Los mejores memes que dejó la segunda noche del Festival de Viña 2024

Las noches siguen más que prendidas gracias al Festival de Viña 2024, que en su segunda jornada de presentaciones, nos dejó momentos que, definitivamente, quedarán para la historia.

Un claro ejemplo de fue la impresionante presentación de Andrea Bocelli, que terminó enamorando a todo el público presente en la Quinta Vergara, además de quienes se dieron el tiempo de escucharlo en sus casas.

Por otra parte, Miranda!, que era una de las bandas más esperadas para esta edición del mencionado show festivalero, logró romperla y entregar una presentación lleno de ovaciones.

Sin embargo, no todo terminó siendo felicidad. Así lo vivió Javiera Contador, quien era la encargada de sacar las risas durante la noche del lunes 26 de febrero. Algo que no logró hacer a la perfección y terminó quedándose sin ningún galardón.

Los memes que dejó la segunda del Festival de Viña 2024

Como era de esperar, los memes no tardaron en llegar. Ya sea por las aplaudidas presentaciones, o por aquellas que no lograron convencer al «monstruo», las reacciones no tardaron en llegar.

Las primeras de estas, fueron para Andrea Bocelli. Artista que fue galardonado con dos especiales gaviotas y que dejó la grande en «X» (exTwitter).

No sé cómo voy a seguir con mi vida después de la maravilla que hizo Andrea Bocelli en Viña pic.twitter.com/qeyU7dbXRx — hamburgejas al vapor (@Marrrcereal) February 27, 2024

El que este viendo el Festival de Viña 2024 a Andrea Bocelli díganme si se acuerdan de esto si o no. pic.twitter.com/7QtA4MOsnN — Eduardo Olivares 🇨🇱 🇺🇦 (@aeduardo) February 27, 2024

Por otra parte, las reacciones sobre Javiera Contador también se hicieron presentes. Especialmente en lo que fue el final de su show, cuando de forma sorpresiva invitó a distintos rostros del elenco de «Casado con Hijos» a subir al escenario.

Javiera contador y casado con hijos y la ctmre que manera de hacer el mejor come back de viña pic.twitter.com/gduhhUzHCc — renzo-lukas hernández 🇵🇸 (@HuasoMetaVGC) February 27, 2024

Meruane viendo a Javiera Contador en viña del mar 2024 pic.twitter.com/ReIjAXdDT0 — Juan Candia (@candia96) February 27, 2024

La familia Larraín yendo a remontar la rutina de Javiera Contador. pic.twitter.com/uM2zyk15rC — Chilensis Fútbol (@ChilensisFutbal) February 27, 2024

Finalmente, en base a la aplaudida presentación de Miranda!, los memes también aparecieron. Mismos en los que se pudo ver el amplio fanatismo nacional que hay sobre el grupo argentino.

Yo y medio mundo yéndose a dormir luego de presenciar a miranda con su increíble presentación en el festival de Viñapic.twitter.com/ivG3A7Nhi2 — 𝑪๑𝒏𝒚 ꢾ୧ (@cockitys) February 27, 2024

María Becerra viendo que Miranda no la invitaron a cantar perfecta en el festival de Viña #Vina2024 pic.twitter.com/VcMrzeIU1l — maca (@macabhdd) February 27, 2024