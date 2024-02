Con receta de Cecilia Bolocco: Máximo Menem sorprendió a los jueces de Top Chef VIP

Es innegable que Top Chef VIP se ha convertido en el programa estrella de las noches, el concurso de cocina está en su punto máximo y los jueces se muestran cada vez más exigentes en las diferentes pruebas que asignan a los famosos participantes.

Además, en cada capítulo nos sorprenden con distintas reacciones, ya sea haciendo «pebre» un plato, o felicitando a los aspirantes debido a su avance en la competencia.

Esta vez, Máximo Menem sacó aplausos de parte de los chefs, sorprendiéndolos con una receta que le enseño su madre, Cecilia Bolocco.

El joven arquitecto venía de la prueba anterior con muy malos comentarios. Por lo que debía preparar una receta que manejará a la perfección.

En ese contexto, es que Menem realizó un clásico postre: Pie de Limón.

Al momento de presentar la receta comentó que: «seguí cada paso de la receta que hacía mi mamá, con mucho amor, con mucho cariño».

«¿Cómo se llama esto?, preguntó la chef Fernanda Fuentes.

«Pie de Cecilia», dijo el estudiante de arquitectura con mucho orgullo y determinación.

Las reacciones no demoraron en llegar, «este es el famoso» dijo Fuentes.

Además, en modo de broma agrego que: «Como lo hacemos, si esto no nos gusta, si no nos gusta y le quedó mal le cambiamos el nombre, a mí me han dicho que el pie de su mamá es uno de los mejores».

En el backstage, Menem declaró muy seguro que: «lo hice y según yo me quedo muy rico y ojalá sacar esa sonrisa que saca mi mamá cuando prepara su pie de limón»

Asimismo, un hilarante momento surgió en la evaluación de la prueba. «Lo corta usted o lo corto yo», dijo la chef Fernanda.

«Usted, tenga el privilegio», respondió Máximo, lo que causo la risa de los jueces. Incluso, en modo de broma, lo denominaron como «agrandado y «con problemas de ego».

Reacciones al postre de Menem

Al momento de cortar la preparación, los compañeros también reaccionaron. «Se me hizo agua la boca», dijo Marengo.

Finalmente, al momento de dar la primera bocanada, Fernanda entre risas indicó que: «está bueno, fantástico, se pasó, que cosa más rica, me lo voy a comer todo, así de bueno está».

«Cuando dijo eso Fernanda, no tuve mucho nervio, la verdad yo sabía que estaba bueno por qué seguí al pie de la letra la receta de mi mamá que queda espectacular». Cerró Máximo

Sergi Arola y Benjamín Nast se sumaron a los buenos comentarios. «Te felicito» y «te salvaste compadre», fueron algunos de sus comentarios.

Para concluir, Menem le dedico el plato a su madre: «Muy contento y se lo dedico a mi mamá, siempre saca sonrisa de toda la gente que lo prueba« finalizó, con una brillante presentación en Top Chef VIP.