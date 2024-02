John Cena abre su OnlyFans: ¡Es gratuito!

Tal como lo acabas de leer, el ex luchador de la WWE, el mismísimo John Cena, ha abierto su propia cuenta de OnlyFans. No solo eso, sino que es totalmente gratuita (dijeron por ahí).

De todas forma, la WWE no es ajena al sitio web de «venta de contenido». Algo similar sucedió antes, cuando la ex campeona femenina de NXT, Mandy Rose, abrió su propia cuenta donde publicaba contenido para adultos.

La llegada de uno de los más grandes iconos de la empresa, además de un actor tan querido, no tardó en remecer a través de las redes sociales. Con el nombre de Ricky Stanicky, Cena dio inicio a su nueva cuenta en OnlyFans. No solo eso, sino que también la promocionó en X, antes Twitter.

Si uno se mete a la página, se puede leer en la biografía lo siguiente:

«Encontraste la cuenta de OnlyFans verificada de Ricky Stanicky; renombrado imitador, filántropo, banquero de inversiones, socialité, sobreviviente de cáncer y actor de método. ¡Suscríbete para recibir fotos y videos PICANTES!«.

Y aunque hay que suscribirse para ver las fotos, hacerlo es total y absolutamente gratis. No solo eso, sino que no es necesario pagar nada para ver los dos videos que ha subido hasta ahora (según nos han contado).

El motivo detrás de la cuenta de OnlyFans de John Cena

A este punto, muchos se preguntarán por qué el luchador nombró su cuenta «Ricky Stanicky». Resulta que todo se trata de una publicidad para la nueva película de John Cena, ‘Ricky Stanicky’, que llegará a Prime Video el 7 de marzo de 2024.

Como se pueden imaginar, Cena tomará el rol del protagonista que comparte el nombre del film, «Ricky». Otros nombres que estarían participando en la cinta son Zac Efron, Andrew Santino y Lex Scott Davis.

…like you’ve never seen me before.

Subscribe at the link in bio. @onlyfans pic.twitter.com/QporD1YRm2 — John Cena (@JohnCena) February 22, 2024



«… como nunca me has visto antes. Suscríbete en el enlace de la bio.«, dice su Tweet. Tras un día de haber sido publicado, la publicación está cerca de obtener los 20 millones de «Me gusta».