La dura crítica de Cesarito al show de Javiera Contador en el Festival de Viña 2024

El segundo día del Festival de Viña 2024 fue marcado por la primera víctima del Monstruo. Durante su jornada humorística, Javiera Contador se llenó de pifias a lo largo de esta.

Pero no fue solo el público de la Quinta Vergara quienes le lanzaron abucheo a la actriz de «Casado con Hijos». En redes sociales, su presentación se llenó de comentarios negativos y memes burlándose de ella.

Entre los usuarios que reaccionaron a la rutina de Javiera, destacó la reacción de Cesar Huispe, el creador del Canal de YouTube «Críticas QLS». Esta ocasión, él se encontraba viendo en vivo el festival a través de Twitch.

El momento que colmó al Youtuber

Si bien el show de Javiera Contador no sorprendió a Cesarito, el momento que la humorista se puso a bailar que se llevó las críticas más duras del Youtuber.

«No por favor, no hagai’ esto», empezó su reacción al momento. «Miren lo que está haciendo ahora, gente. Oh, conchemi… loco. Oh, hue… qué terrible”, decía, mientras trataba de evitar mirar la pantalla por vergüenza ajena.

«Saben que no sentí tanta vergüenza como cuando vi Baby Bandito, y ahora esto», continuó con su reacción.

Cesarito inmortalizó para siempre la actuación de Javiera Contador: “Por qué optó por humillarse de esa manera. Ándate digna…” Fin pic.twitter.com/yQC5qj0x4K — Leo Gonure🇨🇱🇺🇸 (@GonureL) February 27, 2024

Ni «Casados con Hijo» lo convenció

Cuando apareció el elenco de «Casados con Hijos» en el escenario del Festival de Viña 2024, el creador de «Críticas QLS» se molestó más aún. Resulta que el YouTuber no es muy fan de la serie del Mega.

«Merecemos lo peor. Qué hue… más terrible. Solo en Chile son famosos a esos cul… tan malos. Merecemos todo», dijo.

«El show de por sí ya estaba paupérrimo y más encima tienes que subir al escenario a esos re cu… Como, ¿Qué onda? Yo me voy a ir a acostar ya», dijo, antes de admitir sin filtro que no le gusta para nada el programa.

Puedes ver el momento haciendo clic aquí.