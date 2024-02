La particular reacción de Sergi a plato de Máximo Menem en Top Chef VIP: «No tengo más que decir»

Es innegable que Top Chef VIP se ha convertido en el programa estrella de las noches, el concurso de cocina está en su punto máximo y los jueces se muestran cada vez más exigentes en las diferentes pruebas que asignan a los famosos participantes.

Además, en cada capítulo nos sorprenden con distintas reacciones, ya sea haciendo «pebre» un plato, o felicitando a los aspirantes debido a su avance en la competencia.

Esta vez, fue el turno de Máximo Menem, que ha demostrado ser un fuerte participante. Esta vez el joven, impresionó presentando un brazo de reina, que logró que Sergi Arola tuviera una particular reacción.

Fernanda Fuentes fue la primera en probar la preparación del estudiante de Arquitectura. «Lo vimos tan complicado, que jamás imaginé que iba a llegar a este sabor. Está brutal», opinó.

En ese contexto, Máximo agregó que: «Me estresé, se me pegó al mesón, no me quedaba tiempo, corrí mucho».

Asimismo, fue que recibió muy buenos comentarios por parte de Benjamin Nast, quien dijo «espero haber sido útil en el brazo de su madre, porque la verdad, está delicioso, perfecto», comentó.

La reacción de Sergi al plato de Máximo

Una particular reacción fue la de Sergi Arola, que al no tener palabras para la excelente preparación del hijo de Cecilia Bolocco, se cubrió el rostro y lamió el plato. «Máximo, no tengo más que decir», dijo entre risas.

Máximo Menem, reconoció que no espero esa reacción y se sorprendió por las buenas palabras de los jueces. «Me puse tan feliz cuando me dijeron esas cosas, que me llené de alegría y emoción», indicó.

Para finalizar, comentó que: «Me encanta que disfruten lo que hago, que les haya gustado tanto. Muy feliz con eso», cerró.

Duelo de eliminación

Los distintos concursantes tuvieron que hacer una receta con vegetales y tubérculos que crecen bajo tierra. Además de desenterrarlos y lavarlos para comenzar con la preparación.

Luego del proceso de preparación, según los jueces, los dos peores platos fueron los de Maxi y Alonso, que no cumplieron con las expectativas suficientes.

Finalmente, el modelo argentino fue quien tuvo que sacarse el delantal y abandonar la cocina de Top Chef VIP.