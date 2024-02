La potente respuesta de Naya Fácil tras las críticas de la alcaldesa de Quilpué: «Anda a caminar a los cerros»

Según informó el medio Valparaíso Informa, la alcaldesa de Quilpué, Valeria Melipillan criticó las acciones de los influencers por la ayuda por los incendios de la región de Valparaíso.

Bajo dicho punto, la alcaldesa habría cuestionado que la llegada de camiones e influencers obstruye «el paso de las maquinarias que tienen que retirar escombros y los equipos de emergencia, que tienen que movilizarse por el sector, incluso ha impedido que lleguemos con la ayuda a los sectores que se necesitan».

Esta respuesta molestó a Naya Fácil, que ha sido una de las influencers que más apoyo ha entregado por los incendios de Valparaíso. Recordemos que llevó su campaña de ayuda, donde recaudo fondos, llegando a recolectar casi 30 millones de pesos, los cuales ha usado exclusivamente en la ayuda para los damnificados.

La dura respuesta de Naya Fácil a la alcaldesa Melipillan

Naya Fácil abordó las críticas de Valeria Melipillan, y no se guardó nada, usando sus redes sociales para responderle. “La alcaldesa dice que vaya a los acopios a dejar la ayuda, si la misma gente me ha dicho que no llegan la ayuda de los acopios. Te pasaste, anda a caminar a los cerros y ayuda a la gente con un colchón, aprende a caminar ripio”, dijo, según consignó La Cuarta.

“Cuándo has ido a ver a la gente en los cerros como lo hice yo. ¿Saben lo que le ardió a esa alcaldesa? Que yo me metí a los cerros, que tuve mejor comunicación con la gente de Quilpué que ella”, dijo, sin detener los dardos a la alcaldesa Melipillan.

«Ella como alcaldesa ni siquiera ha ido a ver lo que les falta», le lanzó sin miedo.

Después, abordó por un momento los centros de acopio, acusando que no entregan ayuda, «los de la Municipalidad me dicen que no lo hacen y las mismas personas que esperan la ayuda, no les llega».

«Yo no quería tocar este tema, porque quizás todos los acopios no son iguales», dijo, para luego acusar que en estos hay personas que llegan y se llevan las mejores cosas que se donaron.

Hay que destacar el mensaje que le dejó a la alcaldesa de Quilpué tras la respuesta que le dio al medio de Valparaíso. “La Municipalidad espera que la gente de los cerros baje a buscar la ayuda, ¿Cómo los viejitos van a hacer eso? Y los camiones de la Municipalidad no sé dónde están, porque no vi ninguno”, criticó Naya Fácil a Valeria Melipillan, según consigna el medio mencionado.