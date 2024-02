Los mejores memes que dejó la cuarta noche del Festival de Viña 2024

Cuarta noche del Festival de Viña 2024 y el éxito se sintió en el aire. Desde Mora, pasando por Lucho Miranda, hasta la llamativa presentación de Anitta, los comentarios no tardaron en llegar.

Ya sea por parte del público presente en el evento viñamarino o los comentarios en las redes sociales, las reacciones estuvieron tan presentes como en otras ocasiones.

El inicio de la nueva jornada del Festival de Viña 2024 partió con todo. Mora llegó con su toque urbano tan característico para dejar caer tremendos hits como «Una Vez», «512» y «La Inocente», los cuales llamaron mucho la atención del «monstruo».

Sin embargo, el artista no encantó a todos en sus casas, evidenciando esto en los distintos memes que tuvieron lugar en Twitter.

No me sé ninguna canción del Mora… pic.twitter.com/rZAouwhcvN

No le entiendo ni una weá de lo que canta a Mora HDKDKLSDJKSKSKSK Sorry, me siento como una señora en este momento sjslskls pic.twitter.com/XzmVpqbE1Z

— Fraan💙✨ (@Lxrryftkidrxuhl) February 29, 2024