Marcial Tagle le muestra los dientes a Sergi Arola tras crítica contra su plato en Top Chef VIP

En el último capítulo de Top Chef VIP, Marcial Tagle chocó cabezas con el chef y juez del programa, Sergi Arola. Esto porque Tagle no estaba de acuerdo con la crítica que le hizo el español.

Todo empezó cuando Marcial entregó su plato a los jueces en el repechaje, el cual tituló Rai Fig Pancake. Este nombre se lo dio en honor a su hermano, Raimundo Tagle, quien es chef y tuvo la idea original de la preparación.

«Al final no te he visto muy estresado«, le dijo Arola al actor, criticando que el actor uso muy poco de su tiempo para hacer el plato que presentó.

Ante esto, el actor le dijo a las cámaras de Chilevisión que «desde mi perspectiva, está bien terminar antes, tampoco es que terminé una hora antes, sino que planifiqué mi plato».

Es por eso que Tagle le preguntó cuál era la idea en demorarse más en hacer un plato. A esto, el juez le responde que «la idea es hacer platos lo suficientemente elaborados como para estar hasta el último segundo sacándote la cresta».

A esto, Marcial Tagle, ya molesto, le responde: “No lo comparto, porque nosotros no manejamos el tiempo que nos van a dar”.

«Lo que tienes que hacer es buscar recursos para ir dando la vuelta, porque si vienes con una idea, yo te lo digo, sobre todo por una razón, aquí estás en el repechaje«, contestó Sergi.

Luego le dijo, en advertencia a lo que se viene, que los otros contrincantes veteranos están esperando «con cuchillo en boca«.

Sergi Arola «Estoy en mi derecho, soy el juez»

Tras esto, Marcial Tagle le contestó al juez de Top Chef VIP que no cree que debe estar 60 minutos cocinando para sorprender.

Esta respuesta terminó por molestar a Arola, y le devolvió que «Yo te podría valorar que esto para mí no es un postre«.

A Marcial no le pareció nada la respuesta, por lo que lo confrontó, «Es que me estás eliminando de cuajo, no estás entrando en la discusión que planteamos, estás diciendo ‘lo tuyo es malo y lo saco‘».

“No te digo que sea malo(…) pero yo estoy en mi derecho, soy el juez, ¿no?”, le aseguró a Tagle.

De ahí, le explicó que el evento es como una película, donde los actores hacen lo que dice el director o se van. «En este caso, este jurado es el que dice lo que hay que hacer», cerró Sergi Arola antes de que mandaran de vuelta al actor.

Puedes ver el momento aquí, el cual Chilevisión subió a su cuenta oficial de Instagram: