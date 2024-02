Mujer brasileña es juzgada por su obsesivo acoso a Harry Styles: Le envió más de 8.000 cartas

Harry Styles no es ajeno a los casos de acoso, aunque en esta ocasión, la obsesión de la mujer brasileña Myra Carvalho, de 35 años, fue mucho más excesiva, llegando a viajar desde Brasil hasta Londres, por su manía con el ex One Direction.

Según informó The Daily Mail, Carvalho habría hecho su viaje a Inglaterra sin el conocimiento de su familia en Brasil. También, se destaca que la acosadora había declarado antes tener «impulsos sexuales» hacia el cantante.

Fue aquí que la fan encontró la residencia del cantante, a quien le envió 8,000 cartas. Entre estas, había incluidas tarjetas de matrimonio, y todo esto lo hizo en menos de un mes.

Encontraron a la acusada mientras se hospedaba en un hostal, en Earls Court, al norte de Londres, y luego se presentó ante la corte de la corona en Harrow. Aquí, enfrentó cargos por acoso hacia la estrella. De estos, el que más destacó fue que sus acciones tuvieron un “efecto adverso sustancial en las actividades diarias habituales de Styles”.

Cabe destacar que Harry había regresado de unas vacaciones románticas en el Caribe con su novia, la actriz Taylor Russell, de 29 años. Fue entonces que afirmó haber sido objeto de acoso por parte de la mujer.

El juicio de la acosadora de Harry Styles

Los padres de Carvalho asistieron a la audiencia del juicio, que se llevó a cabo en el Tribunal de Magistrados de Hendon.

Alejandra Llorente Tascon, la representante de la fiscalía, indicó que Carvalho llegó al Reino Unido con una visa de tres meses en el mes de diciembre del 2023. Fue durante ese tiempo que envió más de 8.000 tarjetas en menos de un mes

Tascon también señaló: “No solo sabe dónde vive él porque ha realizado entregas por sí misma, sino que también ha hecho pedidos a través de un sitio web de terceros”.

Todo terminó con Carvalho puesta en prisión preventiva por el juez Karim Ezzat. Se informó que deberá presentarse nuevamente ante la misma corte el 19 de abril, según señaló el medio mencionado anteriormente.