Nicolás Solabarrieta expone su lado más tierno y cuenta el momento en que se enamoró de «Guarén»

Luego de que las grabaciones de Tierra Brava terminaran, muchas amistades y parejas se perdieron. Pero Nicolás Solabarrieta y Valentina Torres han mantenido una relación de lo más fuerte y estable.

Lo han demostrado varias veces, ambos hablando maravillas del otro en cada oportunidad que tienen. Pero la relación no siempre fue tan sólida como la vemos ahora, y así lo reveló el hijo de Fernando Solabarrieta, en el programa de YouTube «El Pódcast de Eva», conducido por Eva Gómez.

El momento en que Nicolás Solabarrieta entendió lo que sentía

Hay que recordar que hace poco se transmitió el momento en que «la Guarén» fue eliminada del reality del Canal 13. Espacio que estuvo lleno de lágrimas, más aún por parte Jhonatan Mujica, con quien compitió por la eliminación, además de su pareja, Nicolás Solabarieta.

Según reveló en el programa, ese momento fue clave para su relación, pues todavía ponía en duda sus sentimientos.

«A mí lo que me pasó es que, cuando ella salió del Reality, me di cuenta de que yo me estaba enamorando mucho. No había día que yo no pensara en ella«, le explicó el exfutbolista a Eva. Después explicó que en ese momento, todavía existía dudas de lo real que eran sus sentimientos, pero sabía que la salida de ella iban a aclararlos.

«Yo la extrañé tanto todos los días que dije ‘nah, esta chica me gusta en serio, quiero ver que pasa afuera (del reality)'», confesó Solabarrieta. «Y afuera se ha dado mucho mejor de lo que ya era la relación dentro, tenemos pensamientos bien parecidos. No lo veo tanto, pero también soy medio loco«, explicó el hijo de Ivette Vergara.

Eva Gómez le consultó en que sentido, a lo que Solabarrieta le cuenta que su polola la acompaña en todo, sin importar lo espontáneo que sea.

Tras esto, la presentadora le pregunto si se hubieran elegido fuera del reality. A esto, Nicolás no dudó en responder «Sí, es que, siendo sinceros, ella perfectamente se podría haber abierto a conocer otras personas«.

Para cerrar, la presentadora le confirmó que Guarén estaba muy enamorada de el «Estaba feliz, esperando que salieras«, recordando la vez que la entrevistó a ella en su canal de YouTube.