Jhonatan Mujica no se pudo aguantar las lágrimas luego de eliminar a Guarén en Tierra Brava

Tras una dura competencia en el capítulo más reciente de Tierra Brava, Jhonatan Mujica enfrentó a Valentina Torres, la Guarén. Todo pasó en un duelo de eliminación, donde Torres lo dio todo y estuvo a punto de ganarle al modelo, pero finalmente fue Mujica quien se llevó la victoria.

Tras terminar la competencia, la Guarén felicitó a Jhonatan por su triunfo, y dijo que a pesar de haber perdido, «Me siento ganadora igual«.

Tras una llorada despedida de la influencer con su pololo, Nicolás Solabarrieta, y las lágrimas de sus compañeros, pudimos ver la reacción de su último rival.

Jhonatan Mujica: «Le corté la cabeza»

A pesar de ser el ganador, el modelo se mostró totalmente devastado por el resultado de la competencia. Recordemos que la Guarén es una amiga muy cercana de Jhonatan Mujica, así que fue tremendo el dolor que sintió al ser él quien tuvo que eliminarla de Tierra Brava.

Al inicio, se pudo ver a Junior Playboy y a Botota Fox consolar a Jhonatan, asegurándole que él hizo lo que tenía que hacer. Aun así, durante el resto de la noche se podía ver como Mujica seguía desconsolado

Fue más tarde que Nicolás Solabarrieta llegó para apoyarlo, dándole un abrazo mientras estaba llorando. «No te sientas mal. Hiciste lo que tenías que hacer. Estabas compitiendo por tu cabeza, no te sientas culpable de nada, no eres culpable de nada«, le dijo Nicolás al modelo.

A esto, Mujica solo pudo decir arrepentido y llorando que «Le cortaron la cabeza».

«Si me hubiese tocado a mí, yo también se la hubiese cortado«, le aseguró el exfutbolista. Añadió que a pesar de que se siente supermal, la Guarén «Se fue como una campeona».

«Eso es lo que me da rabia hue…, ella podía llegar más lejos», respondió frustrado el modelo.

Finalmente, Nico Solabarrieta se sinceró: «No sabes la falta que me va a hacer. De verdad que yo no sé en qué momento empecé a sentir tantas hue… por la Guari«.

Para cerrar, le aseguró que incluso si le hubiera gustado que ella se quedara, le hubiera dolido muchísimo que Jhonatan se fuera. «Yo a ti también te tengo mucho cariño, para mí vas a ser un apoyo bacán ahora que la Guarén no está», dijo, cerrando el emotivo momento del programa del Canal 13.