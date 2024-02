Nicolás Solabarrieta no logró contener las lágrimas tras eliminación de Guarén: Otro participante también lloró desconsoladamente

Tierra Brava está on fire, y las competencias cada vez son más reñidas. En el reciente capítulo se vivió un nuevo duelo de eliminación en el cual se enfrentaron Guarén y Jhonatan, para definir quien abandonaría la hacienda.

En la previa de la competencia, la joven declaró “nunca me imaginé que me iba a ir con Jhonatan, una de las personas con las que tengo una gran amistad. Vine acá a competir y se pueden perder mil batallas, pero nunca la guerra. Independiente que sea un hombre, creo que es más digno para mí”.

Por otro lado, el modelo señaló que: “no doy nada por sentado… No es solo habilidad y fuerza en esta competición, sino que también destreza e inteligencia, y la Guarén ha demostrado varias veces que es una competidora aguerrida e inteligente, así que la respeto mucho”.

La competencia no fue para nada fácil, exigía mucha concentración y agilidad. En un principio, el modelo tomó la delantera quedándose con la ventaja. Además, Valentina se había accidentado al golpear su cabeza dos veces en la estructura de fierro donde se realiza la competencia.

Finalmente, la pareja de Nico Solabarrieta no pudo superar a Mujica y comento que: “di lo mejor de mí y siempre estuve segura de que soy capaz, llegar ahí fue épico y me siento ganadora igual, también felicitó a Jhonatan. A veces uno gana o uno pierde, me da rabia… mis piernas son más cortitas, pero aun así estoy muy orgullosa”.

Cabe destacar que la competencia estuvo muy reñida, y ella estuvo muy cerca de lograr el triunfo.

La reacción de Nico Solabarrieta a la eliminación de Guarén

«Estoy tremendamente orgulloso, dio la mejor prueba que hemos visto en Tierra Brava. Nadie daba un peso por ella… siempre creí y sabía que lo podía lograr. Ella tiene una gran luz y fuerza interna. Ella ha sido mi pilar fundamental acá, la voy a extrañar mucho y la quiero mucho y sé que nos vamos a ver afuera”, manifestó, entre lágrimas, Nico Solabarrieta.

Para concluir, todos los habitantes de la hacienda despidieron a su compañera, que lo dio todo. Entre lágrimas, aplausos y sollozos, reconociendo la fuerza que tuvo para casi triunfar en la dura prueba de eliminación. Jhonatan quedó desolado por eliminar a su amiga, y tuvo que ser consolado, incluso por Nicolás.