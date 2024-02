Nicolás Solabarrieta y «Guarén» se presentan como candidatos a reyes del Festival de Viña 2024

Tras su paso por el reality Tierra Brava, Nicolás Solabarrieta y la «Guarén», se han convertido en una de las parejas más queridas por los espectadores. Ambos se han encargado de compartir diferentes detalles de su relación en entrevistas y redes sociales, y ahora sorprenden con este anuncio.

La pareja se ha postulado como nuevos “Embajadores” del Festival de Viña del Mar 2024. Cabe mencionar que desde el pasado 2023, la figura de reina y rey de Viña del Mar se cambió por la de «embajadores», aunque popularmente muchos los siguen llamando reyes.

La postulación de Nicolás Solabarrieta y Guarén

Recordemos que el reinado del Festival de Viña del Mar duró 41 años, y durante este periodo fueron coronadas diversas figuras del mundo del espectáculo. Entre los nombres se encuentra: Raffaella Carrà, Myriam Hernández, Celia Cruz e incluso nuestro querido Matías Vega, quien fue rey en 2018.

Durante una entrevista con el medio Página 7, la joven pareja confirmó que aspiran a que sus nombres se unan a la lista de ganadores.

«Ya somos candidatos. Todavía no sale oficialmente«, confirmó Guarén, durante el evento solidario “Juntos Chile se Levanta”.

«Esperamos ganar, y obtener el cariño de la gente y de los periodistas», añadió Nicolás. «Estamos contentos, y es un honor para nosotros poder participar«, agregó.

Ambos se mostraron muy emocionados con la noticia, a pesar de no ser el anuncio oficial, sirvió para aclarar varios rumores de candidatura. La pareja aprovechó de bromear un poco con los embajadores del año pasado, Tita Ureta y José Luis Repenning.

«¡Tita (Ureta) me va a tener que pasar su corona!», comentó Valentina. «Repe, la estoy esperando», arengó su pareja.

«No me interesa hacerme la linda. Aparte, voy a confesar que no me sé tirar piqueros, entonces estamos complicados», concluyó Guarén respecto al icónico piquero que realizan los ganadores.