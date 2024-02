Camila Arismendi y Botota Fox se cruzan en redes sociales con sarcásticos comentarios

Es común ver que al finalizar un reality, las rivalidades traspasan las pantallas y llegan directamente a las redes sociales. Este vendría siendo el caso de las ex participantes del reality Tierra Brava, Camila Arismendi y Botota Fox.

La polémica se desató recientemente cuando Botota comentó una publicación del medio Lima Limón. En esta se mostraba un emotivo momento de la doble de Cecilia, quien compartió un video en San Valentín recordando a su fallecido novio.

En el comentario, Botota preguntó con sarcasmo: «¿Quién es?», sugiriendo una supuesta irrelevancia de Camila. Este comentario no pasó desapercibido y generó controversia entre los seguidores de ambas.

La respuesta de Camila a Botota Fox

La situación se desató cuando el medio Infama publicó el comentario y la expuso, generando una serie de reacciones de los usuarios ante el comentario de Botota. La publicación no tardó en llenarse de diferentes comentarios como:

«La botota siempre ha sido asi con todo el mundo«, «La Botota anda esparciendo mierd4 en varias cuentas con sus comentarios resentidos», «Que le gusta llamar la atención a la botota«. Fueron algunos de los comentarios a los cuales se les sumó la respuesta de Camila Arismendi.

La ex compañera de reality de Botota, no se quedó callada y respondió a la mala onda de la transformista. En su respuesta, Arismendi escribió: «Una compañera de trabajo, José Miguel, mucha luz y amor para ti, besitos».

A pesar de este comentario, que ya suma casi los 2 mil me gusta, Botota no dio like ni respondió a los dichos de la doble de Cecilia. Sin embargo, la transformista sí dio like a la publicación del medio de farándula.

La enemistad entre estas dos excompañeras de Tierra Brava parece haber trascendido más allá de la pantalla, dejando a los seguidores atentos a cualquier nueva interacción entre ellas en las redes sociales.