Nicolás Solabarrieta se emocionó hasta las lágrimas en Tierra Brava al enterarse de la reconciliación de sus padres

En el capítulo más reciente de Tierra Brava pudimos ver a Nicolás Solabarrieta emocionarse hasta soltar lágrimas. Esto tras una nueva actividad que condujo Sergio Lagos y que tuvo a los participantes del encierro enfrentándose a frases que han dicho en el pasado a los medios nacionales.

Fue entonces que presentó una frase al exfutbolista que decía «triunfó el amor», y le explicó que no es una frase que haya dicho ningún concursante. Al principio, el Nico no tenía idea de qué se trataba, por lo que el animador le reveló que el título completo de la noticia «Amigos celebran la reconciliación de Ivette Vergara y Fernando Solabarrieta».

Después de la revelación, Lagos le explicó a Solabarrieta que pensaban que era una buena noticia para él. Luego le preguntó como se sentía por esta revelación, pero el exfutbolista solo pudo responder que «se me cerró la garganta».

En ese momento, Nico se trataba de aguantar las lágrimas mientras la Guarén acariciaba su espalda.

La reflexión de Nicolás Solabarrieta sobre la relación de sus padres

Cuando al fin se recompuso, Nicolás Solabarrieta le dio su reflexión sobre la noticia al animador de Tierra Brava. «Hay cosas que son muy personales, que han estado en él pasando desde hace mucho tiempo, mi viejo lo ha dicho en televisión«.

“Siempre lo voy a amar y a respetar, pero los problemas de pareja que ellos puedan tener son tema de ellos. Es por eso que siempre me he tratado de mantener al margen, apoyando a mi vieja y a él (Francisco Solabarrieta) también. Es lindo leerlo, la verdad es que me sorprende, pero la verdad es, si te soy bien sincero, es que no quiero hablar del tema”, le explicó a Sergio Lagos.

Cuando terminó la actividad, los otros concursantes fueron a consolar al exfutbolista. Después, le contó a Guarén que, por ser hijo de famosos de la tele, siempre ha sido muy juzgado por la gente.

“Ellos siempre han sido súper cuidadosos conmigo y mis hermanos, pero nunca vamos a dejar de ser hijos de personajes públicos. Entonces hay que acostumbrarse a leer we…, que te digan we…, que te pregunten we…, desde que tengo uso de razón”, reflexionó, según consignó Página 7.