Primera imagen de «Michael» muestra a Jaafar Jackson, el sobrino del cantante, como el «Rey del Pop» en la película

El estreno de la película de Michael Jackson, titulada «Michael» todavía está a más de un año, pero este 13 de febrero tuvimos la primera imagen de la producción del film.

La cinta será dirigida por Antoine Fuqua, conocido por películas como «El justiciero» y «Los siete magníficos», y protagonizada por el sobrino del Rey del Pop, Jaafar Jackson.

Con respecto al guion, está escrita por John Logan, y su sinopsis dice que «‘Michael’ brindará al público un retrato fascinante y honesto del brillante, pero complicado hombre que se convirtió en el Rey del Pop». Y promete retratar los triunfos, las tragedias, el lado humano y el genio creativo ejemplificado en sus interpretaciones más icónicas, del fenómeno mundial.

También, abordará las acusaciones de pedofilia que el difunto artista sufrió a lo largo de su carrera.

En Estados Unidos, su estreno se dará el 18 de abril de 2025 por Lionsgate, mientras que Universal distribuirá la película en el extranjero.

Recientemente, Lionsgate y Universal han publicado la primera foto de la película de la esperada película biográfica de Michael Jackson, causando un inmediato impacto.

La foto, que podrás ver más adelante, muestra al sobrino de Michael, Jaafar Jackson, interpretando al Rey del Pop, cuando se encontraba cantando «Man in the Mirror» durante la legendaria gira mundial Dangerous, que comenzó en Alemania y termino el 93 en México.

El fotógrafo Kevin Mazur tomó la imagen. Él fue uno de los fotógrafos que documentaron a Michael Jackson en sus últimos ensayos, durante la gira mundial «This Is It».

«Con Jaafar, cada mirada, cada nota, cada movimiento de baile es Michael«, dijo el productor de la película, Graham King en un comunicado, según consigna el medio estadounidense People. «Él personifica a Michael de una manera que ningún otro actor podría hacerlo».

Aquí está la publicación de Lionsgate con la primera imagen de Jaafar Jackson, como Michael Jackson en la película:

Your first look at #MichaelMovie. Starring Jaafar Jackson – in theaters April 2025.

Photograph by the renowned photographer Kevin Mazur, who documented Michael’s final rehearsal, and is now the first to photograph Jaafar in character as Michael. pic.twitter.com/NhYZblaIgk

— lionsgate (@Lionsgate) February 13, 2024