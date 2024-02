¡Se pegó el show! Angie Jibaja fue detenida en Perú tras protagonizar nueva polémica

Si hablamos de rostros internacionales que han marcado en la farándula, no podemos dejar de lado a AngieJibaja.La modelo peruana ha participado en varias polémicas, tal y como ocurrió en el potente caso que recientemente se dio a conocer.

Para esta ocasión, la situación escaló tanto, que la modelo peruana terminó siendo detenida en su país de origen. Noticia que no tardó en llamar la atención en Chile.

Fue concretamente en la provincia de Surquillo, Lima, donde la muchacha terminó siendo detenida por el hecho que momentáneamente la mantiene en el ojo del huracán.

¿Por qué detuvieron a Angie Jibaja en Perú?

En base a lo consignado por el medio ADN, la situación tuvo lugar durante el pasado martes, cuando Jibaja realizó una inesperada visita a su expareja, Víctor Zamora.

Cabe destacar que, entre ambos habían acusaciones previas de agresión física y psicológica, las cuales llegaron por parte de la modelo en contra de Víctor.

Según lo que se pudo conocer al respecto, Jibaja habría llegado a la casa de su ex para pedirle perdón y conversar al respecto. Petición que fue negada tras verla acompañada de alguien más y con una botella de cerveza.

Zamora explicó que la modelo gritaba su nombre desde afuera de su casa. Además de pedir la apertura de la puerta. «Por el intercomunicador me pidió perdón, me dijo que me amaba, que me quería, quería entrar a hablar conmigo», fueron sus dichos.

Posterior al hecho, la modelo se dirigió a un hotel de la zona, en donde además se le vio a compañada de un extraño grupo de hombres y portando un llamativo paquete.

Bajo esta línea, se le vio encerrarse en una de las piezas del hotel con una persona. Motivo por el cual fue detenida posteriormente, tras no salir de la habitación a la hora acordada.

Además de lo anterior, se dio a conocer la preocupante llamada que llegó por parte de uno de los huéspedes. Esto para informar que una mujer habría sido agredida en el cuarto que ocupaba Angie Jibaja y su compañía.

La respuesta por parte de la peruana

Por su parte, Jibaja se defendió diciendo que todo se trataba de juegos y bromas. Argumentando también que hubo una exageración por parte de las personas.

Además, agregó que «no salimos a la hora (del hotel), me quedé dormida y nada más», justificó. Posteriormente cerró mencionando «a la una tenía que salir, me quedé dormida, tanto chongo por eso».