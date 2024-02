Sensual Spiderman cuenta en RadioActiva los detalles de su campaña de ayuda para los damnificados por los incendios forestales

Sin duda, un gran personaje que siempre colabora en las cruzadas solidarias es el gran Sensual Spiderman. Esta mañana, en la Central RadioActiva nos comunicamos con él, y se encontraba de camino a la región de Valparaíso, en un camión lleno de donaciones para los afectados por los incendios forestales.

El día de ayer, hizo un llamado a través de sus redes sociales, donde seguidores actuaron de manera inmediata. «Nos juntamos en metro Baquedano, arriba del teatro, y llenamos un camión por ahora, fue un llamado cortito de cuatro horas, para indagar la zona, hay comentarios de gente que no están dejando pasar, otra gente dice que sí, voy en camino ahora, entre Viña y Quilpué, luego a los alberges», comenzó diciendo.

Además, dijo que: «Quiero entretener a los niños, les llevo juegos inflables, les llevo juguetes y cositas para que coman».

Al preguntarle sobre sus sensaciones de la gente, respondió: «Feliz, hubo mucha cooperación, hice un llamado porque no tenía camión y me llegaron como veinte propuestas, así que genial la cosa ayer, ahora mismo voy para allá, con donaciones, show para los niños, ayudar a levantar escombros, y ya en la tarde noche veo si me quedo o vuelvo para Santiago por más donación».

El mensaje de ayuda de Sensual Spiderman

En ese contexto, Sensual Spiderman agradeció por la difusión y pidió ayuda a la radio para comenzar a informar en terreno con respecto a los incendios forestales, para ver lo que hace falta en vivo.

Asimismo, envió un mensaje a toda la gente: «Si están pensando en ayudar, no lo piensen tanto y actúen. Ahora hay dos conciertos grandes que están haciendo los artistas urbanos, así que estaremos toda la semana en modo ayuda de damnificados».

Además, aprovechó de hacer otro llamado a sus seguidores, para que estén atento a sus redes sociales, donde seguirá informando y pidiendo ayuda para los afectados. Según él, entre mañana y miércoles.

Para concluir, terminó haciendo un llamado a sus colegas influencer, para que se suman a la ayuda en este momento crítico.

«Mientras se pueda, hay que hacerla, y si nosotros, los influencers, podemos canalizar la ayuda, que sirva de algo tener tantos seguidores».