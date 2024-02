Super Bowl 2024: Estos son todos los tráilers que se presentaron en el evento

El Super Bowl es uno de los eventos más esperados todos los años, pero no necesariamente por los que quieren ver deportes. Algunos querían ver la presentación del rapero estadounidense, Usher, mientras que otros estaban expectantes a la llegada de Taylor Swift para apoyar a su novio.

Pero también hay muchos cinéfilos atentos a los nuevos tráilers de las películas que todos los años se presentan en el evento.

En esta edición del Super Bowl pudimos ver adelantos de peliculas como Wicked, Deadpool 3 (ahora oficialmente titulada Deadpool y Wolverine) y Twisters, entre muchos otros.

Aquí todos los tráilers que mostraron en el Super Bowl, el domingo 11 de febrero:

Protagonizada por Lupita Nyong’o, Joseph Quinn, Alex Wolff y Djimon Hounsou.

Ambientada en la ciudad de Nueva York el primer día de la invasión alienígena, una mujer llamada Sam (Nyong’o) está de paseo en la Gran Manzana con su gato Frodo cuando todo se descontrola.

Dirigida por Michael Sarnoski (Pig), A Quiet Place: Day One llega a los cines el 28 de junio.

Protagonizada por Steve Carell, Kristen Wiig, Will Ferrell, Sofia Vergara, Chloe Fineman, Stephen Colbert y Joey King.

Gru (Carell) y Lucy (Wiig) tienen una nueva incorporación a la familia, Gru Jr. Se ven obligados a huir de nuevos adversarios, Maxime Le Mal (Ferrell) y su novia femme fatale Valentina (Vergara).

Protagonizada por Ryan Reynolds, Emily Blunt, Aaron Taylor-Johnson y Hannah Waddingham, la película está dirigida por el ex-acróbata convertido en aclamado cineasta de películas de acción David Leitch.

The Fall Guy sigue a Colt Seavers (Reynolds), un doble de riesgo de toda la vida que trabaja en una película realizada por su exnovia (Blunt) cuando recibe la tarea de encontrar a una estrella de cine desaparecida a la que suele hacer de doble, Tom Ryder (Taylor-Johnson).

The Fall Guy se estrena en cines el 3 de mayo.

Hold on to your (bao) buns… Jack Black is back! 🐼 Get tickets to see #KungFuPanda 4 only in theaters March 8! https://t.co/lwRrJeTZ0Y pic.twitter.com/M0PBfodo2L

— DreamWorks Animation (@Dreamworks) February 11, 2024