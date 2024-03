«15 veces lo que ganaba en…»: Revelan el millonario sueldo que recibiría Faloon Larraguibel por ingresar a «¿Ganar o Servir?»

Después de mucha especulación, durante esta semana se confirmó que Faloon Larraguibel será parte del nuevo reality de Canal 13, «¿Ganar o Servir? De vuelta al pasado».

«Si no me atrevía ahora no lo iba a hacer nunca. Creo que este reality va a ser una terapia para mí, una oportunidad para volver a estar sola conmigo y volver a mi centro. Esto es para mí un proceso de sanación, de volver a reencontrarme y reencantarme con la persona que soy», señaló la exchica Yingo sobre su desición.

«Hace mucho rato que no pienso en mí, debo ponerme en primer lugar, porque si yo estoy bien, mis hijos van a estar bien», agregó Faloon Larraguibel.

El arribo de la exchica Yingo, a «¿Ganar o Servir?», ha dado mucho que hablar. En este sentido, recientemente en un nuevo capítulo de «Sígueme» se habló del sueldo que recibirá la exchica Yingo, el que sería mucho más alto que el que recibía en Zona Latina, donde se desemáñaba como conductora del matinal «Sabores».

Revelan el sueldo que recibiría Faloon Larraguibel en nuevo reality de Canal 13

Recientemente, en el programa «Sígueme» de TV+, el periodista Sergio Marabolí dio a conocer que Faloon Larraguibel recibiría un millonario sueldo de parte de Canal 13.

«Faloon va a llegar, según me cuentan, por $8 millones de pesos semanales, eso significan al mes, si es que llega a durar el mes, $32 millones de pesos y eso en el fondo sería casi 15 veces lo que ganaba en Zona Latina aproximadamente. Entonces no deja de ser una oportunidad para palear lo que significa el gasto de sus hijos», reveló.

De este modo, según consignó Publimetro, en el programa señalaron que el tema económico jugo un rol muy importante para que la exchica Yingo firmara su contrato, ya que el futbolista Jean Paul Pineda recibiría bajos ingresos jugando en segunda división, por lo que gran parte de los gastos correrían por cuenta de ella.