La pregunta sin filtro de Pamela Díaz a Laura Prieto sobre Jean Philippe Cretton: ¿Qué respondió?

Este miércoles 27 de marzo se lanzó un nuevo capítulo de «Sin Editar», conocido programa de YouTube que es conducido por Pamela Díaz.

En esta instancia, La Fiera estuvo conversando con Laura Prieto, quien durante los últimos días ha dado mucho que hablar por rumores sobre un supuesto romance con el periodista Jean Philippe Cretton.

Si bien, hace unos días, la actriz uruguaya desmintió estos cahuines, Pamela Díaz, fiel a su estilo directo, le consultó si es que estaba en pareja.

«He tenido intentos de pololeos fallidos, creo que no he encontrado a nadie porque uno se va poniendo más vieja y tiene más mañas. No podría vivir con nadie», le respondió Laura Prieto.

Sin embargo, la conversación no quedó hasta aquí, ya que posteriormente La Fiera le preguntó por Jean Philippe Cretton. Específicamente, le pidió que lo describiera en una frase. Ante esto, la uruguaya contestó: «Una linda amistad».

«Salud por eso», señaló de vuelta Pamela Díaz. Mientras que Laura Prieto reiteró: «Es una linda persona, Jean Philippe».

Luego, Pamela Díaz lanzó un cómico comentario. «Ojalá les dure la amistad», señaló, lo que desencadenó varias risas en los presentes.

Es importante mencionar, que en un capítulo emitido durante esta semana en Tierra Brava, La Fiera entregó detalles sobre su ruptura amorosa con Jean Philippe Cretton.

Pamela Díaz entrega detalles de su quiebre con Jean Philippe Cretton

En un capítulo de Tierra Brava, emitido hace unos días, Pamela Díaz tuvo una conversación con Alexandra Chama Méndez, en la que hablaron sobre sus relaciones pasadas. Acá, la Fiera realizó una sincera confesión con respecto a su quiebre con Jean Philippe Cretton.

«Terminamos hace 5 meses. Estuve con él casi 4 años, peleamos mucho y hubo cosas que no pudimos llegar a acuerdo», indicó.

«Él trabaja en televisión, pero no siento que fue complicado», agregó Pamela Díaz. Asimismo, recordó que hace unos años se casó con Manuel Neira. Boda que se transmitió por TV.

Finalmente, Pamela Díaz reflexionó: «Yo tampoco soy una mina fácil de llevar».