A puertas de la gran final de Tierra Brava: Este es el nuevo eliminado de la competencia

En la recta final de Tierra Brava, solo quedan los mejores participantes, por lo que las pruebas de eliminación cada vez son más parejas y con un mayor nivel de facultad.

En el reciente capítulo de Tierra Brava, una nueva eliminación sacudió la hacienda, ya que era un querido personaje.

Los participantes que se enfrentaron fueron Junior Playboy contra de Nicolás Solabarrieta.

Nervioso por el duelo de eliminación, Junior, vestido de Thor, se despidió del burro en el establo y le regaló sus zapatillas.

Tras decirle al animal “Soy su Dios universal”, lo liberó para que corriera solo por el patio.

Ya en el área de competencia, Nico le dijo a Karla Constant que estaba confiado: «Respeto mucho a mi rival, pero vengo con la mentalidad ganadora, porque vine a ganar el reality», sostuvo.

Por su lado, Junior aseguró estar totalmente preparado. «Soy como una máquina, me transformo en este tipo de espectáculos, y voy a entregarlo todo. Un desnudo puede ser incluso», prometió.

El flamante ganador del duelo de eliminación

El duelo desde el principio fue favorable a Nico, y sin demasiada dificultad superó a Junior hasta que ganó, encendiendo la antorcha y siendo aplaudido por todos sus compañeros.

Luego de coronarse como el ganador, Nico indicó que: «Estoy contento de superar a un gran nivel», dedicando el triunfo a su novia Guarén y a su gran amigo Uriel.

En ese contexto, mientras desarrollaba la prueba, a Junior se la cayó la uña negra que tenía debido a la mordedura del burro.

«En mi corazón solo hay buena onda. Disculpen si alguna vez me salí de madres, somos nosotros mimos los que nos boicoteamos», sostuvo.

“Estoy orgulloso de haber llegado a estas instancias. Esta tierra era de verdad brava, es algo que te hace más fuerte. Y vamos por el quinto reality… pude lucirme como el ‘Thor chileno’”, les dijo a sus compañeros para despedirse.

Las emotivas palabras de sus compañeros

Fabio comenzó diciendo que: «Eres la persona a la que más le he cogido cariño. Me ha ayudado mucho tu presencia y me da pena, será más difícil esto para mí»

Por su parte, Chama se sumó a sus palabras y comento «Hiciste que algunos días duros fueran más fáciles. Sin ti esta experiencia no habría sido igual, haces reír a muchos y aquí todos te queremos».

«Vi en Junior mi espejo de hombre, si fuera hombre sería exactamente así. Eres un niño por dentro, que nadie te quite eso», cerró Gabrieli.